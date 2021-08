Rechaza Parlamento Brasileño propuesta de Bolsonaro de cambiar el sistema de voto electrónico

La Cámara Baja de Brasil rechazó la propuesta del presidente Jair Bolsonaro de cambiar el sistema de votación y dejar de lado el uso de urnas electrónicas y retomar el voto en papel.

Durante la votación, la propuesta de Bolsonaro fue rechazada ya que no obtuvo el respaldo que requería que era de 308 votos a favor de los 513 diputados que conforman la cámara baja.

La propuesta de Bolsonaro obtuvo apenas 229 votos a favor y una abstención. Con esto, el parlamento rechazó realizar una enmienda a la constitución brasileña en la que se pretendía un sistema de voto mixto; voto electrónico y papeletas.

El presidente de Brasil ha dicho en repetidas ocasiones que no aceptará el resultado de las votaciones en 2022 si no se acepta el voto en papeletas ya que ha reiterado que el sistema electrónico ha sido usado para cometer fraudes, pero no ha aportado pruebas de ello.

De acuerdo a Arthur Lira, presidente de la Cámara, el resultado no alcanzó el quórum para la aprobación y el asunto será archivado ya que no existe este año tiempo ni espacio para una nueva discusión.

De acuerdo al diputado del progresista Partido de los Trabajadores, Elvino José Bohn Gass, el voto electrónico sí es auditable y que el fraude se encontraría en el voto impreso, pidió dejar de lado las discusiones de este tipo y centrarse en la pandemia de Covid-19 y la crisis económica que esta ha generado en Brasil.

Leer mas: Pruebas arqueológicas comprueban terremoto en Jerusalén citado en la Biblia

Este sistema de votación implementado en Brasil desde 1996 ha recibido elogios por parte de organismos y observadores electorales internacionales y no ha sido objeto de sospechas desde su implementación.