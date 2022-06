Rechazan desestimar demanda de "El Chapo" contra fiscal de USA Y prisión por trato injusto

Estados Unidos.- Un juez de los Estados Unidos rechazó desestimar una demanda presentada por el excapo sinaloense, Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", en contra de la cárcel debido a que los abogados de las autoridades no presentaron de manera adecuada la solicitud.

El caso fue atendido por el juez federal de Colorado, William Martínez quien informó que la defensa de los demandados no presentó de forma correcta su solicitud para echar abajo los argumentos del "El Chapo".

Entre los demandados por el exlíder del Cartel de Sinaloa, se encuentran el fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland y el director de Prisiones, Michael Carvajal.

Fue hace un año cuando la defensa del excapo demandó a Garland y Carvajal señalando trato injusto pues estaba sufriendo psicológicamente debido a las condiciones en las que estaba encarcelado en ADMAXA, la prisión de máxima seguridad de Colorado.

Cabe recordar que hace algunas semanas, los demandados habían señalado que los argumentos de Joaquín Guzmán Loera no eran lo sufrientemente sólidas para considerar "trato cruel" en la prisión, pues reiteraron que no había ningún abuso pues señalaron que él no es un preso como cualquier otro.