Recibe multa de 190 dólares por alimentar a palomas con salchicha

Inglaterra.- Una abuela de Bath dice que enfrenta una "ridícula" penalización de 190 dólares por dar de comer a un grupo de palomas con unas salchichas y que al ser vista fue detenida por las autoridades.

Sally-Ann Fricker, de 54 años, de Peasedown St John, admitió que el martes (18 de junio), tiró algunos trozos de repostería a las aves mientras estaba de compras cerca de Marks & Spencer con su hija y sus nietos.

Ella dijo que un miembro de los contratistas del consejo 3GS - apodado 'policía de la basura' - "salió de la nada" y comenzó a pedirle sus detalles.

La Sra. Fricker se sintió "sorprendida" cuando el agente de la ley le entregó una multa fija de 190 dólares por arrojar una cantidad "sustancial" de alimentos al piso, aunque afirma que la comida se había consumido y ya no se podía ver.

Ella dijo que estalló en lágrimas después del incidente, y ha dispuesto a pedir dinero prestado para cubrir el costo de su mínimo descuido.

El consejo dijo que han "pedido a los oficiales que examinen urgentemente este asunto y revisen la acción tomada con el contratista, para determinar si fue proporcional". 3GS ha defendido las acciones de su oficial, llamando a las palomas una "molestia".

Un video del incidente publicado en Facebook por la hija de la Sra. Fricker fue visto 83,000 veces en 24 horas. "Fue absolutamente ridículo", dijo la señora Fricker. "Era la esquina final del rollo de salchicha.

Lo dejé por las palomas que estaban allí, y él salió de la nada, me puso una placa y comenzó a leer mis derechos. Me dijo que me estaba grabando y me pidió mi nombre y mi dirección, me pidió una prueba de quién era yo.

"Le pregunté qué estaba haciendo con mi información y no me contestó. "No me dieron la oportunidad de hablar. Él no explicó por qué estaba en mi cara hasta que tuvo mi nombre y mi dirección".

La señora Fricker dijo que la comida ya había sido consumida por los pájaros. "Las migas ya se habían ido antes de que él realmente me detuviera", afirmó. "Dijo que era una cantidad sustancial de comida. No lo era. Era el rincón de la pastelería, el pedacito en la parte inferior.

"Le dije que estaba alimentando a las palomas y él dijo que no podía ver ninguna paloma. "Curiosamente, uno voló más allá de su cabeza cuando lo decía".

En el video del incidente, se puede escuchar a la Sra. Fricker explicándole al oficial de cumplimiento que la comida ya había sido consumida. Se le puede escuchar decir: "Todavía está clasificada como basura".