Recomiendan uso de mascarilla doble en Perú para prevenir variante brasileña de la Covid-19

Perú.- El Ministerio de Salud de Perú (Minsa), en un comunicado, recomendó el uso de doble mascarilla para contener la propagación de contagio de la variante brasileña de la Covid-19, especialmente en lugares de aglomeración, como mercados y transporte público.

Las mascarillas de tela son menos protectoras que las quirúrgicas e incluso pueden aumentar el riesgo de infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus, señaló el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Pampa.

El especialista manifestó que ya no son una medida preventiva suficiente para frenar el SARS-CoV-2, puesto que pueden no estar bien confeccionadas, no lograr un buen ajuste o tener agujeros por donde podría ingresar el virus; por ende, no representa seguridad.

Sugirió usar una mascarilla KN95 que tiene buen ajuste al rostro y filtración; o dos mascarillas simples quirúrgicas para mayor efectividad, o una mascarilla quirúrgica debajo de una de tela.

Remarcó que las mascarillas debe cubrir boca, nariz y barbilla, ya que las nuevas variantes del virus generan una mayor carga viral en espacios sin ventilación, por lo que se tienen que extremar las medidas sanitarias, sobre todo si se tiene pensado acudir en este feriado largo por Semana Santa a una tienda de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias.

“Es necesario que utilicemos una mascarilla que tenga filtración adecuada y buen ajuste”, indicó Pampa, quien precisó aspectos a tener en cuenta para el uso correcto de la mascarilla:

Lávese las manos con agua y jabón o desinféctelas con alcohol gel antes de colocarse la mascarilla y después de retirársela, y cada vez que la toque.

Con las manos limpias, verifique que la mascarilla esté en buen estado: limpia, con los sujetadores íntegros y superficie tanto interna como externa sin daños. Ello garantizará que realmente le brinde protección.

Compruebe que cubra la nariz, la boca y el mentón.

Al quitarse la mascarilla de manera temporal (para comer, por ejemplo), guárdela en una bolsa de plástico o de papel limpia; si es de tela, lávela cada día y si es una mascarilla quirúrgica simple (respirador), destrúyala y tírela a un cubo de basura.

No debe utilizar mascarillas que tienen válvulas de exhalación debido a que no brindan protección a la persona que las usa ni a quienes se encuentran a su alrededor.

