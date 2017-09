Reconoció el rostro de su agresor sexual en televisión

Alemania.- Hace unos días Ivana, de 21 años, cazó a uno de sus verdugos agazapado entre las decenas de civiles que huían de Tal Afar, un bastión yihadista situado a 70 kilómetros al oeste de Mosul cuya liberación definitiva festejó Irak el pasado jueves.

Cuando la joven se encontraba frente al ordenador reconoció el rostro de su agresor. "Creo que jamás olvidaré su cara, su voz. Sus facciones permanecen muy claras en mi memoria. No tuve ninguna duda. Aquel hombre era Abu Ali", relata la mujer en una entrevista, quien fue una de las cientos de yazidíes que los acólitos del Estado Islámico convirtieron en sus esclavas sexuales.

Ivana reconoció a su agresor gracias a las entrevistas con desplazados que fueron firmadas por el reportero de una televisora local, todo esto cuando se encontraba en Alemania, como decenas de mujeres yazidíes.

"Hay bombardeos y lanzamientos de morteros a diario. Las familias están sufriendo y han decidido huir. Los que están enfermos o no disponen de coches no pueden escapar", narraba el presunto terrorista cuando Ivana enmudeció.

Abu Jasim, fue como se identificó ante las cámaras, quien lucía una larga barba y una testa afeitada de prominentes entradas. El hombre daba su declaración desde un centro de recepción que habría sido habilitada como refugio para los vecinos de Tal Afar por las autoridades iraquíes.

"Es Abu Ali. Lo veía a menudo. Era el responsable de la compraventa de chicas y niños yazidíes en Tal Afar", insiste la muchacha. Pescar a uno de sus verdugos ha desempolvado la angustiosa memoria de los meses que pasó privada de libertad. "He recordado todo lo que viví entonces y he vuelto a empeorar", maldice.

"La pesadilla comenzó el 3 de agosto del año 2014. El Daesh [acrónimo en árabe del Estado Islámico] irrumpió en Sinyar. Yo estaba con mi familia en mi pueblo. Al escuchar las noticias nos dirigimos a las montañas para hallar refugio, pero antes de llegar los terroristas nos dieron el alto. Nos arrestaron aquel mismo día", rememora Ivana. La ofensiva del IS (Estado Islámico por sus siglas en inglés) fue brutal.

"Fue él quien medió siempre en mi venta. Hasta cuatro veces cambié de dueño. Eran todos militantes iraquíes del Daesh", comenta Ivana. "Es la época más difícil de mi vida. Me sentí muy impotente y barata en sus manos, sin poder hacer nada".

La joven, que rompió sus cadenas en el verano de 2015, se siente afortunada a pesar de las cicatrices. "He sufrido todo tipo de torturas y maltrato. Traté de escapar en varias ocasiones, pero me volvían a capturar. Después de cada una de aquellos intentos, me molían a palizas". Su último intento para huir acabó con un final feliz, Ivana logro cruzar el territorio enemigo acompañada de varias mujeres que también eran esclavas sexuales de los yihadistas.

Luego de encontrar a sus poblaciones de origen en puros escombros y sus familias separadas por los conflictos, las jóvenes esclavas afrontan una recuperación incierta. "Algunas se han marchado a Alemania o Canadá y otras siguen en campamentos de desplazados", apunta a este suplemento la activista yazidí Vian Dajil, una diputada del Parlamento iraquí que recibe a las liberadas.

"Las recibo y me cuentan. Hay historias muy dolorosas como la que hace año y medio me relató una de ellas. La mujer me aseguró que, durante su cautiverio, tras días sin probar bocado, le ofrecieron un plato de carne. Cuando acabó, los terroristas le comunicaron que le habían servido a su hija".

Ivana se encuentra impaciente por saber cuál será el destino de Abu Ali. "Después de lo que me pasó, he perdido la esperanza en volver. Toda mi familia, excepto mi padre, se ha trasladado a Alemania. He empezado a estudiar alemán y quiero ir a la universidad. Mi sueño es ser abogada".

