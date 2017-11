Recuperan diarios de John Lennon que habían sido robados

Inglaterra(AFP).-La policía alemana arrestó este lunes en Berlín a un hombre de 58 años sospechoso de poseer objetos robados del ex Beatle John Lenon, incluyendo algunos de sus diarios.

Las pertenencias, robadas a la viuda de Lenon, Yoko Ono, en 2006 en Nueva York, fueron incautadas como prueba, explicó Martin Steltner, portavoz de la fiscalía de Berlín.

El detenido, no identificado, está bajo vigilancia y es sospechoso de fraude y posesión de bienes robados.

Hay otro sospechoso, residente en Turquía, quien es "inalcanzable para nosotros actualmente", dijo Steltner en una declaración grabada publicada en Twitter.

Entre los bienes robados hay "varios objetos de de John Lenon, incluidos varios diarios escritos por él", señaló Steltner.

Los objetos aparecieron en la capital alemana hace unos tres años y fueron confiscados este año en el marco de una investigación. No está claro cuándo serán devueltos.

Lennon, autor junto a Paul McCartney de algunos de los mayores éxitos de The Beatles --"Help", "With a Little Help from My Friends"--, fue asesinado en Nueva York en 1980.

Desde entonces, sus pertenencias se han convertido en objetos de colección.

En febrero se subastó en Inglaterra una chaqueta de cuero que había llevado Lennon por 10.400 libras, (11.700 euros; 13.800 dólares).

Investigan denuncias de abuso de policía por marchas

Chicago, 20 Nov 2017 (AFP) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes una investigación sobre los presuntos abusos de la policía de St. Louis durante unas recientes protestas surgidas tras la absolución de un policía blanco por la muerte de un hombre negro.

El FBI y los fiscales federales investigan "denuncias de potenciales violaciones de derechos civiles por funcionarios del cumplimiento del orden en el área de St. Louis", dijo el fiscal Jeffrey Jensen a AFP.

Sin dar detalles sobre el alcance de la investigación, Jensen dijo que su foco será la respuesta policial a las jornadas de manifestaciones violentas desencadenadas desde el 15 de septiembre.

Las protestas se originaron después de que Jason Stockle, un expolicía blanco, fuera exculpado del asesinato de Anthony Lamar Smith, un presunto traficante de droga negro al que disparó al término de una persecución policial en 2011.

En los días siguientes surgieron acusaciones señalando que los efectivos policiales habrían hecho un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, incluyendo arrestos a peatones inocentes y periodistas, y el uso injustificado del gas lacrimógeno.

La alcaldesa Lyda Krewson dijo en un comunicado que "una evaluación independiente tiene sentido".

Un juez federal ordenó al departamento de policía de la ciudad de cambiar sus prácticas, incluyendo evitar el uso de químicos contra manifestantes pacíficos que no amenazan con romper la ley.

El juez también ordenó a la policía detener la declaración "arbitraria" de ilegales a manifestaciones pacíficas, lo que les autoriza a realizar arrestos.

El caso Lamar Smith puso en el punto de mira a St. Louis, donde las tensiones raciales se incrementaron desde la muerte en 2014 de otro hombre negro en Ferguson, un suburbio de la ciudad, a manos de un agente de policía blanco.