Reducción de jornada laboral en Colombia tendría un costo semanal de $85.309 por persona

Colombia.- El Senado de la República de Colombia aprobó la semana pasada el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas por semana, el autor, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, logró llevarla a la Cámara de Representantes.

No obstante, las críticas no se han hecho esperar y según un análisis de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), significaría un costo anual de $26,9 billones. En el estudio se analizó que en promedio, para cubrir las ocho horas no trabajadas en la semana, las empresas tendrían que cargar con un costo semanal de $85.309 por persona.

Si esto se multiplica por los 6,2 millones de empleados que trabajan más de 40 horas dejaría un costo anual de $26,9 billones, equivalente a 2,7% del PIB.

Comunicado de Álvaro Uribe Vélez. Twitter

Para el análisis, la Andi utilizó el supuesto de que las empresas van a elegir contratar más trabajadores, por el mismo costo, para suplir las horas reducidas, pese a que es probable que muchas empresas paguen horas extras y otras simplemente recarguen el trabajo sobre sus empleados.

Adicionalmente, el gremio tuvo en cuenta que de los 22 millones de ocupados, solo cerca de la mitad son empleados asalariados y, de estos, alrededor de 7,6 millones son formales, es decir, que cumplir con los requisitos laborales que exige la ley.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Twitter

Entre estos, hay 6,25 millones de personas que trabajan más de 40 horas a la semana, es decir, 81%. Además, según los cálculos de la Andi, cada hora trabajada a la semana por 7,7 millones de asalariados formales es remunerada con $9.666.

Estos informes que no dan buen pronóstico, no toman en cuenta que los sectores productivos podrían sufrir un desajuste o pérdidas mayores debido a la pandemia de coronavirus.