Regañan a político porque su esposa sale desnuda durante videollamada y no es la primera vez

Sudáfrica.- En plena reunión virtual por Zoom de funcionarios sudafricanos, la esposa del político Xolile Ndevu, integrante de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales de Sudáfrica, apareció completamente desnuda ante la cámara.

Debido a que la esposa del político salió desnuda, lo que molestó a la presidenta del comité, quien llamó la atención al empleado público.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El susceso se registró el 30 de marzo cuando Xolile Ndevu estaba hablando sobre la preocupante situación en la provincia de Eastern Cape, cuando su pareja apareció sin ropa detrás de él.

Leer más: Madre de tres niños muere mutilada al ser atacada por dos perros bulldogs

Faith Muthambi, presidenta del comité, interrumpió al funcionario para alertar sobre lo que estaba pasando.

"La gente detrás de ti no esta vestida apropiadamente. Estamos viendo todo. Por favor, ¿le dijiste que estás en una reunión? Es muy perturbador lo que estamos viendo", dijo Faith Muthambi.

El político avergonzado se cubre el rosto en el momento que su esposa aparece desnuda / Foto: Captura

La mujer también le explicó a Inkosi Sipho Mahlangu, presidente de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales (un cuerpo de 232 líderes que representan a las Casas Provinciales a nivel nacional), que anteriormente ya se han presentado incidentes de este tipo en otras reuniones de Zoom.

"Siempre que nos reunimos con él, vemos estas imágenes rebeldes. Está en directo por televisión", agregó Faith Muthambi.

No obstante, los televidentes lograron tomar captura de lo sucedido, ya que se ve como Ndevu se cubre el rostro con sus manos y se disculpa ante los presentes: "Lo siento mucho. Me estaba enfocando en la cámara y no detrás de mí. Estoy tan avergonzado".

"Esta tecnología Zoom es nueva para nosotros y nunca fuimos capacitados. Nuestras casas no están construidas para que podamos tener privacidad para estas reuniones", dijo Ndevu al medio local "TimesLIVE".

Leer más: Hombre asesina y desmiembra el cuerpo de una mujer que caminaba sola a su casa

Sin embargo, Faith Muthambi había dicho al medio que no se podía culpar a la tecnología ni a ningún factor ya que antes de cada reunión, siempre se les advierte a los miembros que silencien sus videos o micrófonos.