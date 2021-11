Régimen de Daniel Ortega prohíbe entrada a la prensa internacional para cubrir las elecciones en Nicaragua

De cara a las elecciones que se celebrarán en próximo 7 de noviembre en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha informado que no permitirá el acceso a la prensa extranjera para realizar la cobertura.

Ortega, quien busca permanecer en el poder por quinto mandato consecutivo, impidió el acceso a reporteros internaciones, a pesar de que estos cumplieron con todas las exigencias solicitadas para el ingreso.

Frédéric Saliba, uno de los reporteros que dio a conocer su situación a través de Twitter dijo que otros colegas suyos también sufrieron la misma situación.

El corresponsal en México del diario francés Le Monde ya había estado en Nicaragua cubriendo elecciones en el 2016 y también durante el estallido social durante el 2018, sin embargo este año no obtuvo autorización para ingresar a Nicaragua en calidad de periodista.

Varios periodistas que tenían su viaje programado para cubrir las elecciones fueron notificados por las aerolíneas de que su pasaje había sido cancelado por las autoridades nicaragüenses por razones "migratorias".

Otros que ingresaron anteriormente por tierra corrieron la misma suerte, tal es el caso de un equipo de trabajo del diario de Honduras El Heraldo, quienes al cruzar la frontera llegaron a al llegar a la oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería, el capitán Osman Sáez los expulsó. Ellos también cumplían con todos los requisitos migratorios para ingresar.

También no se les permitió la entrada o fueron expulsados periodistas de CNN, The New York Times, Diario El Confidencial, entre otros.

Las elecciones en Nicaragua se han puesto bajo la lupa internacional debido a acciones que ha tomado Daniel Ortega como el encarcelamiento de sus principales rivales políticos para asegurar su permanencia en el poder.

Estas acciones han sido condenadas por la Unión Europea y Estados Unidos quienes han impuesto una serie de sanciones al régimen de Ortega.

Ortega busca perpetuarse en el poder como presidente a pesar del descontento de la población con su mandato a lado de su espora Rosario Murillo como vicepresidenta.

Ortega es apoyado por Rusia, Venezuela y Cuba para que este se quede con el poder del país de América Central.

