Régimen de Nicolás Maduro y oposición venezolana iniciarán diálogos en México

México será sede de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela; se espera que ambas facciones es reúnan en Ciudad de México la próxima semana.

Esta reunión formará parta de una serie de negociaciones que buscan poner fin a un enfrentamiento político que se ha dado en el país de América del Sur desde la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro y con miras a pacificar y transparentar las elecciones regionales generales que se celebrarán en el mes de noviembre en Venezuela.

Por la parta chavista asistirá a la cumbre el líder de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda.

La oposición enviará al ex legislador y ex alcalde de Baruta, Gerardo Blayde, además de representantes de cada uno de los principales partidos políticos, aunque no se dieron a conocer los nombres de cada uno de ellos.

La reunión podría llevarse a cabo el 13 de agosto y con ello, los participantes firmarían un memorado de entendimiento sobre conversaciones mas detalladas a futuro para lograr acuerdos sobre las condiciones y términos de la votación en noviembre.

No es la primera vez que se realiza este tipo de reuniones, Noruega las lideró en el 2019, esta ocasión el país europeo supervisará las conversaciones junto a las delegaciones de Rusia y Francia que ayudarán a las negociaciones por Maduro y Guaidó, respectivamente. Argentina y Holanda también fueron invitados a participar.

La parte opositora indica que cree que esta reunión es una estrategia de Nicolás Maduro para que Estados Unidos relaje las sanciones impuestas a Venezuela.

México ha sido seleccionado para realizar la reunión ya que es considerado por ambas partes como un "país neutral". Otros tres intentos de estas reuniones han fracasado el más reciente en Noruega y Barbados en 2019.