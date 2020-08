Regresa exministro hondureño que estuvo preso en EEUU por lavado de activos

Tegucigalpa.- El exministro hondureño de la Presidencia Yani Rosenthal, quien estuvo preso tres años en Estados Unidos, donde fue condenado por lavado de dinero ligado al narcotráfico, regresó este viernes a su país, donde dijo estar "contento de poder volver a ver a mi familia".

Yani, uno de los tres miembros de la familia Rosenthal, incluido su padre, Jaime, un reconocido político y banquero, que murió en enero de enero de 2019 a los 82 años, llegó en un vuelo privado a la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, donde reside su familia.

El otro familiar de Yani acusado en EE.UU. es su primo Yankel Rosenthal, quien después de estar preso en ese país, regresó a Honduras el 10 de febrero.

Los tres miembros de la familia Rosenthal fueron acusados por Estados Unidos el 7 de octubre de 2015 por lavado de activos ligados al narcotráfico.

Yankel Rosenthal fue detenido el 6 de octubre de 2015 en Miami, sur de Estados Unidos, de donde luego fue enviado a Nueva York, mientras que Yani se entregó a finales de ese mismo mes a las autoridades neoyorquinas.

Yani lamentó que su padre haya muerto "de tristeza, de todo lo que pasó", y relató que venía "de estar preso tres años", en una reducida celda.

"No sé qué está pasando en Honduras y (...) tendré tiempo para platicar", añadió el también político hondureño, ex diputado del Partido Liberal, segunda fuerza política en el Parlamento, que se fragmentó luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya.

La cabeza más visible del otrora Grupo Continental fue Jaime Rosenthal, quien fue designado presidencial (vicepresidente, 1986-1990), empresario, funcionario municipal, ex precandidato presidencial y dirigente deportivo, entre otras actividades.

ASOCIAN A LOS ROSENTHAL CON CARTEL LOS CACHIROS

Luego de la detención de Yankel Rosenthal, el Departamento del Tesoro anunciaba en Nueva York la sanción "a la organización de lavado de dinero de los Rosenthal".

"Esta acción tiene como objetivo a tres lavadores de dinero hondureños de la familia Rosenthal y algunas compañías clave", indicó en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC, sigla en inglés).

Señaló además que los Rosenthal "proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales".

El comunicado indicó además que como resultado de la acción de hoy de la OFAC, "todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados".

Yani Rosenthal fue condenado a tres años de prisión el 14 de diciembre de 2017 por el delito de lavado de dinero procedente del cartel hondureño Los Cachiros.

Una hora antes de que la Fiscalía se pronunciara, Yani Rosenthal emitió un comunicado en el cual informó sobre la sentencia.

"Hace más de dos años viajé a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de activos e imputaciones más siniestras que en el camino han quedado desvirtuadas y han sido retiradas. Hoy he recibido la sentencia para el único delito por el que me declaré culpable, participar en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita, en mi caso haber comprado unas vacas sin investigar a profundidad su origen", dijo.

Luego de cuatro meses y medio de esperar la sentencia, el empresario dijo en el comunicado que no era de su interés "debatir lo justo o no de la sentencia, pues el castigo mayor que he recibido es estar separado de mi esposa, hijas, padres y hermanos durante todo este tiempo y presenciar desde la impotencia del proceso de rapiña voraz de la que ha sido objeto el patrimonio de toda una familia y una vida de trabajo".

"Hoy inicia la cuenta regresiva para regresar a mi hogar, cumpliré con 36 meses, la sentencia recibida y retornaré a un Honduras atribulado por los problemas políticos, sociales y económicos y que, como yo, busca la contrición, la paz y la reconstrucción", expresó Yani Rosenthal.

