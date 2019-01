Regresó de México a EU con superbacteria, temen mortal epidemia

Estados Unidos.- Tamika deseaba perder peso, pero no tenía la cantidad de dinero suficiente para pagar una intervención quirúrgica en Estados Unidos por lo que decidió viajar a Tijuana, México, desconociendo que regresaría con una mortal bacteria.

El objetivo de Tamika fue someterse a una reducción de estómago y por sugerencia de un amigo viajó a Tijuana donde la operación costó menos de una cuarta parte de lo que sería en EU.

Cuatro meses después de la cirugía la mujer regresó a su país, pero los médicos determinaron tiene una mortal bacteria que ha contagiado a al menos 12 personas más y ya ha cobrado la muerte de una.

A pesar de estar en tratamiento, los especialistas dicen a Tamika que no pueden hacer más por ella.

Estoy a punto de romperme, estoy tan asustada, no quiero perder la vida por esto, no quiero que mi familia sufra porque elegí irme a México, dijo a The Washintong Post.