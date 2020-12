Reino Unido administra la primera dosis de la vacuna COVID-19

Londres.- Las autoridades sanitarias británicas lanzaron el martes las primeras dosis de una vacuna COVID-19 ampliamente probada y revisada de forma independiente, iniciando un programa global de inmunización que se espera cobre impulso a medida que más sueros obtengan la aprobación.

La primera inyección le fue dada a Margaret Keenan, quien cumplirá 91 años la próxima semana, en el Hospital Universitario de Coventry, uno de varios hospitales en todo el país que están manejando la fase inicial del programa en lo que se ha denominado “V-Day”.

“Me siento muy privilegiado de ser la primera persona vacunada contra COVID-19”, dijo el ex asistente de joyería, quien usó una mascarilla quirúrgica y una camiseta azul de Feliz Navidad decorada con un pingüino de dibujos animados con un gorro de Papá Noel y una bufanda roja. "Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el Año Nuevo después de estar solo durante la mayor parte del año".

Las primeras 800.000 dosis se destinan a personas mayores de 80 años que están hospitalizadas o que ya tienen programadas citas ambulatorias, junto con los trabajadores de hogares de ancianos. Otros tendrán que esperar su turno.

Los funcionarios de salud pública han pedido al público que tenga paciencia porque solo aquellos que están en mayor riesgo de contraer el virus serán vacunados en las primeras etapas. El personal médico se pondrá en contacto con las personas para concertar citas, y la mayoría tendrá que esperar hasta el próximo año antes de que haya suficientes vacunas para ampliar el programa.

Stephen Powis, director médico nacional del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, dijo que la primera inyección de esta vacuna fuera de un ensayo fue un momento emotivo.

"Esto realmente se siente como el principio del fin", dijo Powis. “Ha sido un año realmente terrible, 2020; todas esas cosas a las que estamos tan acostumbrados, conocer amigos y familiares, ir al cine, se han visto interrumpidas. Podemos recuperarlos. Mañana no. No la semana que viene. No el mes que viene. Pero en los próximos meses. ″

Señales para el Centro de Vacunación COVID-19 en el Royal Free Hospital de Londres, el lunes 7 de diciembre de 2020/AP

El Palacio de Buckingham se negó a comentar sobre los informes de que la reina Isabel II, de 94 años, y su esposo de 99 años, el príncipe Felipe, serían vacunados como un ejemplo público de la seguridad del disparo.

Los funcionarios de salud pública en otros lugares están observando el despliegue de Gran Bretaña mientras se preparan para la tarea sin precedentes de vacunar a miles de millones de personas para poner fin a una pandemia que ha matado a más de 1,5 millones. Si bien el Reino Unido tiene una infraestructura bien desarrollada para la entrega de vacunas, está orientado a administrarlas a grupos como niños en edad escolar o mujeres embarazadas, no a toda la población.

El Reino Unido está avanzando con ventaja en el proyecto después de que los reguladores británicos el 2 de diciembre dieran autorización de emergencia a la vacuna producida por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech. Las autoridades estadounidenses y de la Unión Europea también están revisando la vacuna, junto con los productos rivales desarrollados por la empresa estadounidense de biotecnología Moderna, y una colaboración entre la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

El sábado, Rusia comenzó a vacunar a miles de médicos, maestros y otras personas en docenas de centros en Moscú con su vacuna Sputnik V. Ese programa se ve de manera diferente porque Rusia autorizó el uso de la inyección el verano pasado después de que se probó en solo unas pocas docenas de personas.

Los primeros envíos de la vacuna Pfizer-BioNTech se entregaron a un grupo seleccionado de hospitales del Reino Unido el domingo.

En una de esas instalaciones, el Croydon University Hospital, al sur de Londres, los miembros del personal no podían ni siquiera tocar los viales, pero estaban encantados de tenerlos en el edificio.

“Estoy muy orgullosa”, dijo Louise Coughlan, farmacéutica en jefe adjunta de Croydon Health Services NHS Trust.

La vacuna no puede llegar lo suficientemente pronto para el Reino Unido, que tiene más de 61,000 muertes relacionadas con COVID-19, más de lo que cualquier otro país ha informado en Europa. El Reino Unido tiene más de 1,7 millones de casos.

Las 800.000 dosis son solo una fracción de lo que se necesita. El gobierno está apuntando a más de 25 millones de personas, o alrededor del 40% de la población, en la primera fase de su programa de vacunación, que da prioridad a quienes tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad.

Después de los mayores de 80 años y los trabajadores de hogares de ancianos, el programa se ampliará a medida que aumente la oferta, y la vacuna se ofrecerá aproximadamente por grupos de edad, comenzando por las personas de mayor edad.

En Inglaterra, la vacuna se entregará en 50 centros hospitalarios en la primera ola del programa, y se espera que más hospitales la ofrezcan a medida que avanza el despliegue. Irlanda del Norte, Escocia y Gales están haciendo sus propios planes bajo el sistema de administración descentralizada del Reino Unido.

Los problemas logísticos están ralentizando la distribución de la vacuna de Pfizer porque debe almacenarse a menos -70 grados Celsius (menos -94 grados Fahrenheit).

El programa de inmunización será "un maratón, no un sprint", dijo el profesor Stephen Powis, director médico de NHS England.

Las autoridades también se están enfocando en puntos de distribución a gran escala porque cada paquete de vacuna contiene 975 dosis y no quieren que se desperdicie.

El Reino Unido ha acordado comprar millones de dosis de siete productores diferentes. Los gobiernos de todo el mundo están haciendo acuerdos con varios desarrolladores para asegurarse de que aseguran la entrega de los productos que, en última instancia, están aprobados para un uso generalizado.