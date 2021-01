Reino Unido aprueba el internet satelital de Starlink creado por Elon Musk

Reino Unido.- El Reino Unido ha dado luz verde al servicio de Internet por satélite Starlink de SpaceX, y los usuarios del país ya han comenzado a recibir su kit para la versión beta pública de la compañía.

Ofcom otorgó la autorización de la compañía aeroespacial de Elon Musk para Starlink en noviembre, dijo a Bloomberg un portavoz del regulador el sábado. La compañía comenzó a ejecutar una versión beta de Starlink en los Estados Unidos a fines de 2020.

La licencia del Reino Unido permite a Starlink competir contra proveedores de Internet terrestre, como BT Group, y empresas tradicionales de satélite como OneWeb, que fue rescatada de la bancarrota por el gobierno británico y la empresa de telecomunicaciones de India Bharti Global en noviembre.

Las personas en el Reino Unido que se inscribieron en la prueba "Better Than Nothing Beta" de SpaceX han comenzado a recibir el kit Starlink, que cuesta £ 439 ($ 591) por adelantado, más £ 84 ($ 120) por la suscripción mensual.

Starlink pretende fijar satélites en una red inmensa que provea de internet a la mayoría del mundo. AFP

Philip Hall, con sede en la zona rural de Devon, suroeste de Inglaterra, confirmó a Insider el viernes que recibió el enrutador Wifi y la terminal para conectarse a los satélites en la víspera de Año Nuevo.

De antemano, Hall estaba obteniendo velocidades de descarga de solo 0,5 megabits por segundo (Mbps) con Internet BT, dijo.

Ahora con Starlink, tiene un promedio de 85 Mbps. "En una hora realizamos un cuestionario de Zoom con los nietos, fue maravilloso", dijo.

Elon Musk durante una exposición. AFP

SpaceX dijo en un correo electrónico a los suscriptores el 26 de octubre que los usuarios que participan en la prueba "Better Than Nothing Beta" podrían esperar velocidades de entre 50 Mbps y 150 Mbps.

Algunos usuarios estadounidenses dicen que ya están obteniendo velocidades de descarga de más de 210 Mbps.

El objetivo final de Musk para Starlink es ofrecer banda ancha ultrarrápida en todo el mundo al envolver la Tierra con hasta 42.000 satélites.