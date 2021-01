Reino Unido niega extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a Estados Unidos

Londres.- Una jueza de Reino Unido rechazó este lunes la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, debido a su salud mental, mientras evalúa el concederle la libertad condicional.

A primera hora de este 4 de enero, la jueza Vanessa Baraitser emitió el fallo mediante el cual denegó la extradición de Assange al gobierno estadounidense, considerando que el australiano de 49 años se encuentra en riesgo de atentar contra su propia vida. (AMLO ofrece asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks preso en Reino Unido)

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estoy segura de que, en estas duras condiciones, la salud mental del Sr. Assange se deterioraría causando que se suicidara con la 'determinación resuelta' de su trastorno del espectro autista", expuso la jueza en su fallo.

Al emitir su dictamen en la corte penal de Old Bailey en Londres, Baraitser señaló que "la impresión general (de Assange) es de un hombre deprimido y a veces desesperado que teme por su futuro".

Asimismo, la jueza británica descartó el resto de los argumentos presentados por la defensa del australiano, como las alegaciones de que había "motivaciones políticas" tras los cargos y no tendría un juicio justo en territorio estadounidense.

Julian Assange se encuentra acusado de 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informáticas por el gobierno de Estados Unidos a raíz de la filtración de documentos secretos de EE.UU. mediante su portal digital, WikiLeaks.

Desde hace más de una década el activista informático permanece encerrado en Reino Unido, aunque su detención ocurrió hasta abril de 2019, luego de que Ecuador le retiró el asilo político y el gobierno de Donald Trump reclamó su entrega.

La Fiscalía británica, en representación de la administración de EE.UU., reaccionó a la negativa asegurando que apelará al fallo dentro del plazo establecido de 14 días.

El próximo miércoles 6 de enero, la misma jueza se hará cargo de determinar si concede o no la libertad condicional a Assange, cuyo abogado, Edward Fitzgerald, adelantó que ese día presentará argumentos para explicar el "impacto negativo" que tendría para su cliente continuar preso en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh en tanto dura el proceso en su contra.

Tras darse a conocer el fallo de la jueza británica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que ofrecerá asilo político a Julian Assange, para lo cual enviará una solicitud a las autoridades británicas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Estoy a favor de que se le indulte, no sólo eso, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) que haya los trámites para que se solicite al gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político", manifestó el mandatario.

El caso WikiLeaks

El caso WikiLeaks, que salió a la luz en 2009, supuso la filtración más grande de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos en la historia.

Ese año, WikiLeaks publicó cientos de miles de mensajes de localizadores enviados a EE.UU el 11 de septiembre de 2011, a lo que luego siguieron miles de documentos militares sobre Afganistán y un video que mostró la brutalidad del ejército estadounidense en Irak.

En noviembre de 2010, el portal de Assange publicó con apoyo de cinco diarios internacionales (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País), más de 250 mil documentos secretos que mostraban la cara oculta de la diplomacia estadounidense. A raíz este hecho que Julian Assange se convirtió en el enemigo número uno del gobierno de EE.UU.

Con información de EFE.