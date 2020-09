Relata ex amiga de Melania traición de los Trump en su libro "Melania y Yo"

Estados Unidos.- Una ex asesora y amiga íntima de Melania reveló algunas irregularidades de la familia Trump en su libro "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady" (Melania y Yo: El Ascenso y la Caída de mi Amistad con la Primera Dama), de acuerdo con USA Today.

El texto de Stephanie Winston Wolkoff, disponible el martes en EU, se basa en tres temas principales: Quién es Melania Trump; por qué Wolkoff fue elegida para el comité inaugural presidencial de Trump y por qué la despidieron, así como la relación de la esposa del Presidente con su hijastra Ivanka, la favorita de su padre, quien fue tachada de "princesa" por su madrastra.

La autora del texto, quien estuvo presente en diversas obras de caridad en Nueva York y eventos de moda y arte, conoció a Melania gracias a Vogue, ya que solía trabajar para la editora de la revista, Anna Wintour; ayudó a organizar nueve Met Gala.

"Mi sexto sentido me advirtió que no confiara en los Trump. Pero tuve una corazonada: 'Melania no es uno de ellos. Ella es una de nosotras'.

Pensé que tenía una amiga increíble. Pero cuando realmente la necesitaba, Melania no estaba allí para mí. De repente me dí cuenta de que no era realmente mi amiga, en el verdadero sentido de la palabra, escribe Stephanie Winston Wolkoff en su libro.

Melania Trump. Foto: AP

Stephanie, quien mantuvo una estrecha amistad con la Primera Dama de Estados Unidos por casi dos décadas, describe a Melania como una persona a la que no le importan las críticas, impenetrable, imperturbable e inexplicablemente tranquila.

"Es mi vida, no es asunto de nadie", recuerda Wolff lo que Melania le decía.

De acuerdo con el medio estadounidense, la autora del libro siente que su reputación e integridad fueron dañadas por la administración de Donald Trump, ayudados por informes inexactos de los medios y por la incapacidad de su entonces amiga por defenderla. Incluso ella misma no podía hacerlo porque había firmado un acuerdo de confidencialidad.

Debido a su postura apolítica, Wolkoff fue elegida por Ivanka Trump y la familia del mandatario para estar en el comité inaugural presidencial de Donald Trump, tarea que aceptó, asegura, por su deber patriótico; además de que tanto Melania como Stephanie temían que la hija de Trump se convirtiera en la figura femenina con más peso en el gran día.

Melenia Trump y su esposo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: AP

Wolkoff fue la espía de Melania en el comité, encabezado por el multimillonario amigo de Trump, Thomas Barrack, y una gran parte del libro se ocupa de la pesadilla de 69 días hasta el 20 de enero de 2017.

Stephanie Winston se convirtió en la "enemiga" del comité, al quejarse repetidamente de la forma descuidada en que operaban y lo que ella veía como "irregularidades" en el presupuesto y la contabilidad de millones de dólares.

El comité inaugural, una organización privada exenta de impuestos, recaudó casi 107 millones en donaciones y gastó 104 millones en el evento, la mayor cantidad para una inauguración, el doble que la primera del presidente Barack Obama. El dinero no gastado, por un total de aproximadamente 3 millones, se donó a organizaciones benéficas y se reportó que 26 millones fueron a la sociedad de Wolkoff.

Parecía que la "mejor amiga" de Melania se había marchado con una gran cantidad del dinero. Pero, de hecho, ella asegura que parte del fondo se destinó a proveedores contratados por su empresa, que no fueron mencionados en el comunicado de la Casa Blanca. Sólo se mencionó su nombre.

El Ala Este de la Casa Blanca, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguró que Melania Trump no estaba involucrada con el comité y no sabía cómo se gastaron los fondos.

"Melania lo sabía todo, cada detalle", desde las meteduras de pata hasta el salmón servido en la cena, desde las inconsistencias en los presupuestos hasta la imposibilidad de atraer a artistas de primera, asegura la agraviada.

Ahora se han iniciado tres investigaciones estatales y federales para investigar posibles irregularidades. Wolkoff está cooperando con las investigaciones, habiendo entregado varios documentos y recibos de su tiempo en el comité.

"Estoy trabajando con tres fiscales diferentes y se ha apoderado de mi vida", dijo a ABC News, refiriéndose a la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Nueva York y a los fiscales generales locales en Nueva Jersey y Washington, DC.

Por su parte, Stephanie Grisham, jefa de gabinete y portavoz de la Primera Dama, dijo que la publicación decía mentiras.

Es un ejercicio de tergiversación extraña de la verdad y culpa equivocada en aras de la autocompasión. Es lamentable y preocupante que haya exagerado su amistad y su breve papel en la Casa Blanca hasta este punto, aseguró Grisham a USA Today.

