Renee Gracie, la mujer que dejó el automovilismo para ser estrella porno

Australia.- La ex piloto de carreras, Renee Gracie dejó el mundo del automovilismo para ser actriz porno y ganar una fortuna en su cambio.

Durante una entrevista Gracie reveló que se alejó del deporte sin ganar un centavo, y después de trabajar en una tienda de automóviles, decidió sacar provecho de su buena apariencia al unirse al sitio web de suscripción para adultos onlyfans.com.

Con 25 años, Gracie está haciendo de banco como artista para adultos, vendiendo fotografías y videos por $ 9 dólares al mes.

El Daily Telegraph informó que más de 5,000 personas se suscribieron al sitio de Gracie desde que se supo la historia el viernes, lo que significa que ganó $ 45,000 adicionales en tres días.

La australiana #ReneeGracie fue una de las figuras del automovilismo en 2015 pero dejó el mundo tuerca para dedicarse a la industria porno donde gana mucho más. Gracie debido a la cantidad de seguidores y suscriptores, tiene un ingreso DIARIO de USD 12.700. pic.twitter.com/q6yVPJ9e4S — masdeportes.ec (@masdeportesplus) June 8, 2020

En total, Gracie cuenta con 7,000 suscriptores, lo que significa que el ex corredor ahora gana $ 63,000 cada mes, o $ 756,000 por año, suponiendo que todos los suscriptores se queden.

"Ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida", dijo Gracie a News Corp Australia.

Me ha puesto en una situación financiera que nunca podría haber soñado y realmente lo disfruto. Estoy bien con lo que quieran llamarme. Estoy ganando buen dinero y me siento cómodo con lo que estoy haciendo.

Supercars lanzó una declaración que aleja aún más el deporte de Gracie.

"Supercars conoce el artículo sobre el ex piloto de Super2 Renee Gracie", dijo un portavoz. "Como la Sra. Gracie ya no compite en Super2, Supercars no hará más comentarios".

Gracie reconoció que no tiene futuro en el deporte después de que su nuevo movimiento profesional se hiciera público, pero insiste en que era consciente de las consecuencias.

No entré en esta ciega. Quiero decir que no tenía idea de dónde estaría hoy, pero investigué mucho antes de hacerlo, dijo Gracie al Daily Telegraph.

"Entendí lo que estaba involucrado. Sabía que las cosas se filtrarían, sabía que sería controvertido, sabía todo eso. Hice toda la investigación y tomé la decisión de hacerlo".

En mis primeros seis días gané $ 24,000 y fue entonces cuando me di cuenta de que realmente podía hacer algo con esto.

Gracie comenzó a hacer olas en el circuito de karting cuando era adolescente, y tenía suficiente talento para comenzar en Bathurst en 2015, cuando se asoció con Simona de Silvestro en un momento histórico para el deporte femenino.

Se convirtió en la primera mujer australiana en competir a tiempo completo en el deporte y fue popular en la pista.

Pero no duró, y después de terminar 14 en el Monte Panorama en 2016, fue reemplazada como la compañera de De Silvestro.

No estaba obteniendo los resultados y no pude obtener la financiación. Traté de hacerlo lo mejor posible, pero llegó a un punto en que mi sueño se desvaneció, dijo Gracie.

