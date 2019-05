Reportan nueva oleada de ataques contra gays en Chechenia

Moscú.- Un número mayor de hombres homosexuales están siendo detenidos y torturados en la república rusa de Chechenia, de acuerdo con un grupo internacional defensor de derechos humanos.

Human Rights Watch (HRW) dijo que entrevistó a cuatro hombres homosexuales que afirmaron haber huido de una región conservadora y mayoritariamente musulmana cuando la policía supuestamente los golpeó y los torturó con corriente eléctrica mientras colgaban de sus piernas.

HRW, con sede en Nueva York, dijo en un reporte el miércoles que las descripciones de los hombres concuerdan con una denuncia que un activista LGBT presentó en enero.

En 2017, activistas dijeron que más de 100 hombres homosexuales fueron detenidos y torturados en Chechenia, y que algunos fueron asesinados.

De momento no hubo comentario sobre el informe por parte de las autoridades chechenas, quienes negaron las acusaciones de 2017.

HRW dijo en su reporte que los hombres entrevistados narraron haber sido golpeados, humillados y detenidos hasta 20 días con poca agua. Los cuatro reportaron que los interrogadores les exigían información sobre otros hombres homosexuales en Chechenia, dijo el grupo.

Un hombre mencionado en el reporte dijo que vivía en otro lugar, pero regresó a Chechenia para asistir a una boda familiar. En la tarde, se reunió con un hombre al que conoció en una aplicación para citas, y la policía llegó y se lo llevó. El hombre dijo que le tendieron una trampa.

HRW dijo que piensa que el maltrato a hombres homosexuales de 2017 no se investigó de forma correcta.

"La total impunidad de la purga antigay de 2017 envalentona a los agresores", dijo a The Associated Press Tanya Lokshina, directora asociada de HRW en Europa y Asia central. "No tenemos ninguna evidencia de que estas detenciones fueron sancionadas por el alto mando checheno, pero los policías claramente se sentían con la libertad de detener y torturar a esos hombres".

La homosexualidad se despenalizó en Rusia, pero la hostilidad contra las minorías sexuales persiste extensamente.