Reporteros sin Fronteras crea programa para periodistas en Brasil y México

México.- La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) informó este lunes un nuevo programa para trabajar en favor de la seguridad de los periodistas, el cual se desarrollará durante tres años y comenzará a funcionar en Brasil y México.

"Brasil y México son dos de los países más peligrosos del continente americano para la prensa. Día a día los periodistas enfrentan serios ataques que van desde amenazas hasta secuestros y asesinatos", señaló Christian Mihr, director ejecutivo de RSF Alemania.

La RSF Alemania dijo en un comunicado que el programa "Defending Voices Program for the Safety of Journalists" busca contribuir a que los periodistas trabajen en ambientes más seguros y luchar contra la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación.

El representante de RSF agregó que el objetivo es mejorar el ambiente de trabajo de los reporteros y ofrecerles protección legal, además de fortalecer a los medios de comunicación independientes y a los periodistas vulnerables, "así como luchar contra la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos".

RSF expuso que el programa lo desarrollará en colaboración con Propuesta Cívica, una ONG mexicana defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión, y el Despacho América Latina de RSF, que tiene su sede en Río de Janeiro.

En la última década, más de 40 periodistas han sido asesinados en Brasil",señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF.

"Observamos un ambiente cada vez más hostil al ejercicio del periodismo. A menudo los comunicadores padecen amenazas y acoso cuando realizan su labor informativa, que se ve afectada directamente por la retórica del gobierno, que estigmatiza a la prensa", añadió.

En la información se apuntó que en los últimos años, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y aunque no se trate de una nación que oficialmente esté en guerra, es donde se registran más periodistas asesinados, además, más de 90 % de ellos permanece en la impunidad.

"El principal desafío que enfrentamos cuando buscamos justicia para los periodistas y sus familias es la impunidad", señaló Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.

Además de no se castiga a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ni de los crímenes contra periodistas, cometidos principalmente por funcionarios de todos los niveles, seguidos por miembros del crimen organizado.

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada en 2020 por RSF, Brasil se encuentra en el lugar 107 y México en el 143, entre 180 países.

En 2019, diez asesinatos de periodistas ocurrieron en México y dos en Brasil.

El programa está financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), a través de la sección alemana de Reporteros sin Fronteras.

