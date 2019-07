Resbaló en casino por su piso mojado recibe 3 millones de dolares

Ohio.- Una mujer de Ohio que tropezó y cayó en un cartel de "piso mojado" en el Jack Casino en Cincinnati, recibió un premio de $ 3 millones de dólares la semana pasada por un jurado del condado de Hamilton.

Lynda Sadowski se aventuró hacia la señal en septiembre de 2016, que había sido golpeada por un cliente más temprano ese día. Como no sabía que estaba en el suelo, se tropezó, cayó y sufrió heridas como resultado.

Un jurado del condado de Hamilton encontró que Jack Casino no pudo "usar la atención ordinaria" y no mantuvo un ambiente seguro, lo que resultó en una lesión de Sadowski, según el investigador de Cincinnati.

Su abogado, Matt Nakajima, dijo que un empleado de Jack Casino había caminado alrededor del cartel sin recogerlo solo momentos antes de su lesión.

El casino no tenía políticas de seguridad vigentes para la inspección del piso o la prevención de caídas y no criticó el hecho de que el empleado no haya resuelto el peligro del viaje a pesar de que sus propios documentos internos encontraron la culpa, dijo Nakajima.