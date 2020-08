Rescatan a tres niños de una supuesta secta religiosa en Panamá

Panamá.- Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública de Panamá confirmó el rescate de tres menores de edad que se encontraban retenidos por una supuesta secta religiosa en la comunidad de Gayabal.

El ministro señaló que luego de recibir una denuncia por parte de un periodista sobre niños retenidos por una supuesta secta religiosa, elementos de seguridad se movilizaron en la comunidad de Guayabal, en la Comarca Ngäbe Buglé, en Panamá.

Juan Manuel Pino informó de manera preliminar esta mañana del 15 de agosto el rescate de los tres niños, donde una persona logró escapar "Se rescataron tres niños. Hay una persona que se dio a la fuga", explicó el ministro sin dar más detalles.

En una rueda de prensa, el ministro afirmó que los tres menores se encuentran en perfecto estado físico. Además, Juan Manuel Pino informó que dio inicio a las investigaciones acerca de la supuesta secta religiosa.

Los tres niños están en perfecto estado corporal, así que hay una operación que tenemos en curso en estos momentos en Guayabal, en la comunidad de Guayabal.

Enfatizó que el lugar donde se encontraban los niños es un sitio al que usualmente se llega por vía aérea. "Es algo que lógicamente nosotros no creemos que pase en esta parte del país. Una parte del país donde usualmente se llega por vía aérea. Las condiciones climáticas no nos ayudaron; lógicamente por seguridad no pudimos llegar al punto."

El operativo de rescate se dio luego de una llamada de parte de un periodista al ministro de Seguridad Pública "Recibimos una denuncia gracias a un periodista, que me llamó ayer; quiero darle las gracias. Automáticamente me dio el reporte y nosotros nos activamos."

El ministro detalló que según el primer reporte se trata de una presunta secta religiosa; sin embargo, esto deberá ser corroborado tras las investigaciones correspondientes. "Según el reporte de la persona, habla de una secta religiosa, una posible secta religiosa. Tocará definir según las investigaciones que se hagan."

Juan Manuel Pino mencionó que cuando realicen las investigaciones dará a conocer la información en rueda de prensa acerca de este hecho.