Rescatan a un niño de entre los escombros tras sismo en Croacia

Croacia.- A través de redes sociales circula el video del momento del rescate de un niño entre los escombros tras el sismo de magnitud 6.3 que azotó a Croacia este 29 de diciembre.

Durante este día 29 de diciembre ocurrió el sismo más poderoso registrado este año en Croacia que ha dejado múltiples muertes, entre ellos una niña, de acuerdo con los primeros informes de las autoridades.

Croacia es un país ubicado en Europa Oriental con una población de 4 mil 058 millones de personas y que este día sufrió por segunda vez consecutiva un fuerte sismo. (Varios muertos, entre ellos una niña, por sismo de 6.2 grados en Croacia)

En redes sociales circula el video del momento del angustioso rescate de un niño entre los escombros en Petrinja, se observa como varios hombres remueven los los restos que al parecer antes era una vivienda para poder sacar a un niño con vida e inmediatamente llega el equipo de bomberos al lugar, al niño al parecer solo presenta golpes.

Un terremoto de magnitud 6,4 azotó Croacia este 29 de diciembre, el sismo más poderoso registrado este año en ese país europeo#terremoto #Croacia #iranpress pic.twitter.com/wYGLjs591r — SpanishIranpress (@Spainiranpress) December 29, 2020

Lamentablemente el día de hoy también se confirmó la muerte de una niña por el terremoto que dejó daños materiales, heridos y edificios dañados cerca de Zagreb.

El alcalde de Darinko Dumbovic informó que la emisora de Radio Croacia que hasta el momento se tiene un número indeterminado de muertes, pero se confirmó la muerte de una niña de la cual no se ofreció la identidad.

Señaló el alcalde que Petrinja se encuentra en ruinas, hay muertos, heridos y desaparecidos, explicó que no hay casa que no haya sido dañada y las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares, "es un caos".

De acuerdo con EFE, el alcalde de Petrinja, explicó que previo a la confirmación de muertes, que los servicios de emergencia han empezado a rescatar a la agente de los escombros, además de que personal militar del país ha comenzado a acudir a la zona para auxiliar en el rescate de víctimas.

El experto Kresimir Kuk, del Instituto Sismológico de Croacia, alertó a la ciudadanía de que los sismos podría seguir ocurriendo, por lo que exhortó a la población de alejarse de los edificios en mal estado, cabe señalar que Petrinja es donde abundan este tipo de edificios.

El experto dijo a una televisora nacional de Croacia que no se puede excluir del todo y que podría ocurrir otro sismo y réplicas de menor magnitud.

La presenta varios edificios y techos derrumbados y como los equipos de rescate se encuentran trabajando junto a bomberos y voluntarios para poder rescatar a las personas entre los escombros.