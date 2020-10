Rescatan fotografía del papa Francisco y hacen "memes"

Buenos Aires, Argentina.- Los usuarios de las redes sociales rescataron en la última semana una fotografía del papa Francisco sosteniendo una hostia, e hicieron "memes" hasta convertirlos en tendencia en varias partes del mundo.

La fotografía fue tomada en el año 2013, cuando el papa celebraba una eucaristía en la Basílica del Santuario Nacional de Nuestra Señora Aparecida en Brasil. Sin embargo, actualmente los cibernautas con el objetivo de hacer reír a otros recortan la imagen, y en donde se supone que va la ofrenda ponen algo que consideran valioso.

Los usuarios colocaron personajes de películas, objetos, comidas, fechas importantes, entre otros.





Algunas publicaciones:

La fotografía del argentino Jorge Mario Bergoglio que muchos han editado ya tenía hasta su propia cuenta de instagram, donde se puede ver que sostiene álbumes de música.

La cuenta pope_holding_ur_fav_album_ tiene 30 mil seguidores y la primera publicación fue en el 2019.

Aunque miles disfrutan de la imagen, otros usuarios no les parece divertido. Y piden que no lo publiquen más:

"Honestamente, el meme del Papa es probablemente un nuevo mínimo en Twitter, no es gracioso, ni siquiera es una broma e incluso, aparte de eso, el formato ni siquiera funciona", escribió un usuario en Twittter.

Otro mensaje, que tiene más de 2 mil me gusta, dice: "El meme del Papa no es divertido. Si eres católico (o cualquiera que desee tener un mínimo de respeto por las creencias religiosas profundamente arraigadas de otra persona) no lo tuitees ni lo retuitee.