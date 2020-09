Retiran denuncias de abuso sexual contra expresidente Oscar Arias

San José, Costa Rica.- El Ministerio Público confirmó el lunes que las dos mujeres que presentaron denuncias por presunto abuso sexual y violación contra el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, retiraron sus demandas.

“La Fiscalía confirmó hoy que las dos víctimas tomaron la decisión de no continuar con el proceso penal, en el que figura como imputado el señor Arias, por presuntos delitos sexuales”, dice la respuesta enviada a The Associated Press.

Ante la solicitud de las demandantes de retirar los cargos sólo resta que un juzgado penal dicte el sobreseimiento definitivo a favor de Arias, pues el Ministerio Público no tendría más pruebas para continuar con el caso.

PRIMERA DENUNCIA CONTRA ARIAS

La primera denuncia fue presentada por la activista antibélica Alexandra Arce en febrero de 2019. Arce dijo entonces al Semanario Universidad de Costa Rica que el presunto abuso habría sido cometido el 1 de diciembre de 2014 en la casa del exmandatario en San José, donde la médica, entonces de 30 años, había llegado para una reunión relacionada con su causa. Arce presentó una demanda por el presunto delito de violación, pues aseguró que Arias había metido los dedos en su vagina.

La AP trató de contactar a Arce sobre el motivo del retiro de la demanda sin obtener respuesta de inmediato.

SEGUNDA DENUNCIA CONTRA ARIAS

Días después del señalamiento de Arce, la exmiss Costa Rica Yasmín Morales también presentó una denuncia por presunto abuso sexual contra Arias tras asegurar que en 2015 fue tocada y besada contra su voluntad.

El abogado de Morales, Rafael Rodríguez, dijo a la AP que tiene impedimento de hacer comentarios sobre la solicitud de retiro de la demanda. Sin embargo, comentó que “para nosotros ya se dio término a esto a nivel judicial”.

El abogado de Arias, Erick Ramos, también aseguró que tiene impedimento legal para referirse al tema.

El exmandatario costarricense no ha emitido hasta el momento ninguna declaración.

Las acusaciones contra el Premio Nobel de la Paz 1987 provocaron en Costa Rica todo un movimiento de protestas y denuncias por abusos contra mujeres por parte de políticos, académicos y otras figuras públicas en el país.