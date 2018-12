Retiran elotes enlatados debido a posible contaminación

California.- Un producto de elotes enlatados fue retirado del mercado a causa de que no pasó por el proceso completo de esterilización, de modo que podría ocasionar la muerte si se consume.

Según publicaron medios estadounidenses, Del Monte Foods Inc retiró voluntariamente más de 64 mil 242 cajas de 'Fiesta Corn sazonado con pimientos rojos y verdes' luego de que la compañía reportara a la Food & Drug Administration la falla en el proceso.

Del Monte informó que consumir el producto contaminado podría causar la muerte. Por fortuna, hasta el momento no ha habido reportes de enfermedades asociadas al mismo.

"Los productos afectados corresponden a latas de 15.25 onzas (432 g), con código UPC en la etiqueta 24000 02770, con fecha de caducidad o expiración entre el 14 de agosto de 2021 hasta el 23 de septiembre de 2021", detallaron.

'Fiesta Corn' fue comercializado en 25 estados de la unión americana: Alaska, Alabama, California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, North Carolina, New Jersey, New York, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Vermont, Virginia, Washington and Wisconsin.

Asimismo, los elotes enlatados también llegaron a 12 países: Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, El Salvador, Haití, Guyana, Uruguay, Aruba, Panamá, Santa Lucía y Suriname.

Los consumidores que posean estas latas deberán regresarlas a los establecimientos en los que las compraron por un reembolso o un cambio.

Por último, para cualquier duda Del Monte puso a disposición la línea gratuita 1-800-779-7035, o bien, su sitio web www.delmonte.com.