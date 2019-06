Retiran licencia a médico que inseminó a 11 mujeres con su esperma

Ontario, Canadá.- Un médico canadiense de fertilidad supuestamente usó su propio esperma para inseminar al menos a 11 mujeres, de acuerdo con una demanda colectiva presentada por algunos de sus ex pacientes.

También usó el esperma incorrecto para inseminar a docenas de personas que buscaban concebir, a lo largo de una carrera que se extendió desde la década de 1970 hasta 2014.

La conducta de Bernard Norman Barwin fue descrita como "espantosa" y "más allá de reprochable" por el regulador médico de Ontario, que revocó la licencia de los 80 años el martes.

El médico había renunciado voluntariamente a su licencia en 2014, pero la decisión del regulador significa que otros cuerpos médicos serán alertados si intenta practicar en otro lugar.

Un comité disciplinario del Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario dijo que el ex médico había traicionado la confianza de los pacientes que le habían pedido ayuda.

Una declaración incontestada de hechos leídos antes de que el comité declarara que más de una docena de pacientes dijeron haber sufrido un daño irreparable debido a las acciones del médico.

El panel determinó que el señor Barwin había cometido una conducta profesional indebida y no había mantenido los estándares de la profesión médica. También le multó con $ 10,730 dólares.

El ex médico no asistió a la audiencia, pero no se declaró culpable de las acusaciones a través de su abogado, según CBC. La decisión del comité se produce después de años de informes de noticias y batallas legales libradas por algunos de los antiguos pacientes del Sr. Barwin.

Dos mujeres demandaron al médico en 2010, después de descubrir que sus donantes de esperma no eran los padres de sus hijos. Casi una década después, una demanda colectiva propuesta alega que más de 50 niños fueron concebidos utilizando el esperma incorrecto.

De estos, 11 se cree que son hijos biológicos del señor Barwin. El Sr. Barwin admitió previamente una conducta profesional indebida cuando compareció ante un comité disciplinario en 2013.

En ese momento le dijo al panel que tres mujeres tenían hijos cuyos padres no eran los donantes de esperma previstos, después de que se cometieron errores.

Sus supuestas acciones han causado estragos en docenas de familias. "Todavía me sentí tan violada, me sentía sucia, casi como si me hubieran violado", dijo a la comisión un paciente, que no ha recibido un nombre público.

La mujer supo recientemente que su esposo no era el padre de su hija adolescente, ya que se utilizó el esperma de un donante desconocido para la concepción.