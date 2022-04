Retirarán los cargos contra Lizelle Herrera, la mujer acusada de asesinato por abortar en Texas

Texas.- Un fiscal de distrito de Texas dijo el domingo que le pedirá a un juez que desestime un cargo de asesinato contra una mujer por un aborto autoinducido.

Lizelle Herrera fue arrestada el jueves en Rio Grande City, una comunidad de unas 14,000 personas a lo largo de la frontera con México, después de que un gran jurado del condado de Starr la acusara el 30 de marzo de asesinato por presuntamente causar “la muerte de un individuo... aborto."

El fiscal de distrito Gocha Allen Ramírez dijo el domingo que su oficina se movería para desestimar el cargo el lunes.

“Al revisar este caso, está claro que la señora Herrera no puede ni debe ser procesada por la acusación en su contra”, dijo Ramírez en un comunicado.

Leer más: Arrestan por supuesto aborto a mujer en Texas, deberá pagar medio millón de dólares de fianza

Ramírez continuó diciendo: “Espero que con la desestimación de este caso quede claro que la Sra. Herrera no cometió un acto delictivo según las leyes del estado de Texas”.

Las autoridades no han publicado detalles sobre lo que supuestamente hizo Herrera, y Ramírez no respondió de inmediato a un correo electrónico el domingo en busca de más información sobre el caso.

A partir de su declaración del domingo y una declaración anterior emitida por un funcionario de la Oficina del Sheriff del condado de Starr, no estaba claro si Herrera fue acusada de hacerse un aborto o de ayudar en el aborto autoinducido de otra persona.

En un tuit el domingo, Planned Parenthood calificó la decisión como “noticias NECESARIAS”.

“Si bien se desestimaron los cargos contra Lizelle, sabemos que la lucha contra la criminalización de los resultados del embarazo apenas ha comenzado”, dijo Alexis McGill Johnson, presidente y director ejecutivo de Planned Parenthood.

Un destacado grupo antiaborto de Texas dijo que entendía la decisión y dijo que la ley estatal proporciona solo remedios civiles, no penales.

“La Ley de latidos del corazón de Texas y otras políticas pro-vida en el estado prohíben claramente los cargos penales para mujeres embarazadas. Texas Right to Life se opone a que los fiscales públicos se salgan de los límites de las políticas prudentes y cuidadosamente elaboradas de Texas”, dijo la vocera de Texas Right to Life, Kimberlyn Schwartz.

Herrera fue liberado el sábado de la cárcel del condado de Starr luego de pagar una fianza de $500,000.

La acusación formal alegaba que Herrera, el 7 de enero, “causó en ese momento y en ese lugar, intencionalmente ya sabiendas, la muerte de un individuo... mediante un aborto autoinducido”.

Al confirmar la acusación el sábado, el mayor del alguacil Carlos Delgado dijo que no se daría más información hasta el lunes porque el caso aún estaba bajo investigación.

La ley de Texas eximiría a Herrera de un cargo de homicidio criminal por abortar su propio embarazo, dijo Stephen Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Texas.

“(Homicidio) no se aplica al asesinato de un niño por nacer si la conducta acusada es 'conducta cometida por la madre del niño por nacer'”, dijo Vladeck.

Una ley estatal de 2021 que prohíbe los abortos en Texas para mujeres que tienen tan solo seis semanas de embarazo ha reducido drásticamente la cantidad de abortos en el estado. La ley deja la aplicación de la ley a los ciudadanos privados que pueden demandar a los médicos oa cualquier persona que ayude a una mujer a abortar.

La mujer que recibe el aborto está exenta de la ley.

Otra ley de Texas prohíbe que los médicos y las clínicas receten medicamentos para inducir el aborto después de la séptima semana de embarazo y prohíbe la entrega de las píldoras por correo.

Los abortos con medicamentos no se consideran autoinducidos según las regulaciones federales de la Administración de Drogas y Alimentos, dijo Vladeck.

Leer más: Joe Biden prevé sacar norma de armas en los próximos días

“Solo puede recibir el medicamento bajo supervisión médica”, según Vladeck. "Me doy cuenta de que esto suena extraño porque usted mismo está tomando la píldora, pero está bajo el cuidado al menos teórico de un proveedor".