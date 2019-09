Revelan el año en que la Tierra colapsará por el cambio climático

Veinte días de calor letal por año. Ecosistemas colapsados. Y más de mil millones de personas desplazadas. Esos son todos los escenarios probables que podrían devastar las sociedades para 2050 si no se toman medidas rápidas y dramáticas para frenar el cambio climático, según un informe de un grupo de expertos respaldado por un ex jefe militar australiano.

El documento, realizado por el Breakthrough National Center for Climate Restoration, con sede en Melbourne, no es un estudio científico, sino un intento de modelar escenarios futuros basados en investigaciones existentes.

Pinta un futuro sombrío en el que más de mil millones de personas son desplazadas, la producción de alimentos disminuye y algunas de las ciudades más pobladas del mundo quedan parcialmente abandonadas.

Su prólogo está escrito por Chris Barrie, un almirante retirado y ex jefe de la Fuerza de Defensa de Australia, quien dijo que "después de la guerra nuclear, el calentamiento global inducido por los humanos es la mayor amenaza para la vida humana en el planeta".

"Un futuro del fin del mundo no es inevitable", señala. "Pero sin una acción drástica inmediata, nuestras perspectivas son malas". Andrew King, profesor de ciencias del clima en la Universidad de Melbourne que no participó en el informe, dijo que sus hallazgos eran "plausibles", aunque no esperaba que la civilización humana terminara en 2050.

"Sin duda (el cambio climático) es una gran amenaza para la civilización humana", dijo. "Son los detalles los que necesitamos precisar". King dijo que si bien esperaba que todos los problemas mencionados en el documento ocurrieran para 2050, como el desplazamiento de personas y la escasez de alimentos, quedaba por ver cuán generalizados serían.

Señaló que, aparte del cambio climático, había muchos factores que podrían tener un impacto en la seguridad global y en cómo los humanos reaccionan ante condiciones alteradas, como el crecimiento de la población y la acción intergubernamental.

El futuro predicho por el informe es uno de potencial catástrofe global. Los autores David Spratt e Ian Dunlop, ambos investigadores del clima desde hace mucho tiempo, advierten que el cambio climático en la actualidad representa una "amenaza existencial a corto y mediano plazo para la civilización humana".

Se basaron en la investigación científica existente y la "planificación de escenarios" para pronosticar que si las temperaturas globales aumentan 3 grados centígrados para 2050, el 55% de la población mundial en el 35% de su área de tierra experimentaría más de 20 días de calor letal por año ". más allá del umbral de la supervivencia humana ".

En ese escenario, muchos ecosistemas, incluidos los del Ártico, la selva amazónica y los sistemas de arrecifes de coral, colapsarían. En África occidental, Sudamérica tropical, Medio Oriente y Sudeste de Asia, habría más de 100 días al año de calor mortal, lo que provocaría el desplazamiento de más de mil millones de personas.

La producción de alimentos se reduciría debido a la "disminución catastrófica" en las poblaciones de insectos, el clima demasiado caluroso para que los humanos sobrevivan en áreas significativas de cultivo de alimentos y la escasez crónica de agua. Sin suficientes alimentos para la población mundial, los precios se dispararían, argumentan los autores del artículo.

El aumento del nivel del mar provocaría que las personas abandonen partes de Mumbai, Yakarta, Guangzhou, Hong Kong, Ciudad Ho Chi Minh, Shanghai, Bangkok y Manila, entre otras ciudades.

Alrededor de 15 millones de personas en Bangladesh serían desplazadas. "Las consecuencias sociales van desde un mayor fervor religioso hasta un caos absoluto", dijo el periódico. "En este escenario, el cambio climático provoca un cambio permanente en la relación de la humanidad con la naturaleza".