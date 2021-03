Revelan el plan de Donald Trump para llevar 500 perros de China a Estados Unidos

Estados Unidos.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con su plan de recaudación de fondos para rescatar perros de China.

Donald Trump sorprendió con su acto de presencia en una recaudación de fondos para rescatar perros el pasado viernes en su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida y en la que estaba involucrada su nuera Lara Trump.

Donald Trump vive en su club de lujo desde que dejó la Casa Blanca el pasado 20 de enero del presente año y se dirigió a los presentes, ya que buscaba recaudar medio millón de dólares para trasladar a 500 perros desde China a Estados Unidos, de acuerdo con los medios locales de norteamericanos.

Donald Trump se encontraba vestido de manera informal y con su habitual gorra con su eslogan de campaña electoral "Make America Great Again" (Hagamos América Grande de Nuevo).

El ex presidente pronunció un discurso improvisado en el evento del Big Dog Ranch Rescue y explicó que el propósito de la recaudación de fondos es ayudar a los perros.

Donald Trump aseguró que mantuvo "muchas reuniones" en la Casa Blanca que están relacionadas con salvar y ayudar a los perros.

Cabe señalar que Donald Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en cerca de un siglo que no tuvo una mascota durante su estancia en la Casa Blanca, debido a que, según lo que explicó "no tenía tiempo para hacerlo".

Honestamente, no me importaría tener uno, pero no tengo tiempo. ¿Cómo me vería paseando a un perro en el césped de la Casa Blanca?