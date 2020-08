Revelan nuevo video del arresto de George Floyd desde las cámaras de dos agentes

Minneapolis.- La policía de Minneapolis (Estados Unidos) ha publicado un nuevo video del arresto de George Floyd que culminó con su muerte mientras era sometido por agentes. Las imágenes corresponden a las cámaras corporales de dos de los exoficiales implicados: Thomas Lane y Alexander Kueng.

Esto luego de que el juez estadounidense Peter Cahill, a cargo de la investigación del asesinato de George Floyd, ordenara a las autoridades hacer públicas las grabaciones, que fueron presentadas ante la corte por el abogado de Lane con la intención de desestimar los cargos que pesan sobre él.

En el video, que dura más de una hora, es posible observar toda la secuencia de los hechos ocurridos el pasado 25 de mayo, desde que los policías detienen el vehículo en que Floyd viajaba, hasta que es trasladado inconsciente en una ambulancia tras permanecer más de ocho minutos con la rodilla de Derek Chauvin sobre su cuello.

En las imágenes, como ya se había visto en los demás videos, se ve al afroamericano de 46 años diciendo una y otra vez que no podía respirar, mientras es sometido entre unos tres agentes y uno de ellos oprime su cuello con su rodilla, con el rostro impasible ante las protestas de los testigos.

A Floyd lo arrestaron por presuntamente pagar con un billete falso de 20 dólares. Foto: Policía de Minneapolis

No puedo creerlo. No puedo respirar. Mamá, te quiero. Digan a mis hijos que los quiero. Estoy muriendo", se escucha decir a Floyd antes de perder el conocimiento.

Cabe recordar que los elementos de la Policía de Minneapolis habían detenido a George Floyd tras recibir el reporte de que presuntamente intentó pagar en un comercio con un billete falso de 20 dólares.

Al día siguiente cientos de personas salieron a las las calles de Minneapolis y otras ciudades de EE. UU. para exigir justicia para George Floyd y un alto a la brutalidad policial. En este contexto nació el movimiento #BlackLivesMatter ("Las vidas negras importan") contra el racismo y la discriminación.

Las protestas para exigir justicia por el asesinato de George Floyd estallaron al día siguiente de los hechos. Foto: AP

Derek Chauvin, el agente que asfixió con su rodilla a Floyd, fue detenido el 29 de mayo y enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, mientras que los otros tres exoficiales implicados: Thomas Lane, Alexander Kueng y Tou Thao, fueron acusados de homicidio involuntario en segundo grado y ayudar e incitar a cometer asesinato involuntario.

Chauvin presionó el cuello de Floyd durante casi nueve minutos, matándolo. Foto: Policía de Minneapolis

El pasado 8 de junio, la jueza Jeannice Jenkins fijó una fianza de $1 millón de dólares para el expolicía Chauvin, de 44 años, bajo la condición de que se comprometa a comparecer ante los tribunales y no trabajar para fuerzas de seguridad ni seguridad privada, renunciar a cualquier permiso y uso de armas de fuego, no abandonar el estado de Minnesota y no tener ningún tipo de contacto con la familia de George Floyd.

Para ver el video completo da clic AQUÍ.

