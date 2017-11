Revisan ruido de submarino detectado por última vez

Buenos Aires (EFE).- La Armada Argentina informó hoy que se está analizando una "anomalía hidroacústica" que se detectó hace una semana en la zona del Atlántico donde se reportó por última vez el submarino ARA San Juan, un "ruido" que fue registrado casi tres horas después de la última comunicación con la nave.

El capitán de navío Enrique Balbi señaló a los medios en la sede central de la Armada, en Buenos Aires, que se recibió hoy un "indicio" que responde a una "anomalía hidroacústica" detectada "cerca de la última posición conocida" del submarino, el miércoles pasado en la zona del Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa de la Patagonia argentina.

Así es la búsqueda sin descanso del submarino argentino desaparecido: 0 buques militares, 7 embarcaciones científicas, 5 aeronaves y un satélite de Argentina y otros 12 países https://t.co/6RzaInP0BG pic.twitter.com/WqV8iR9cGm — CNN en Español (@CNNEE) 22 de noviembre de 2017

"Estados Unidos -uno de los 13 países que colaboran con la búsqueda del sumergible- solicitó (datos) a diferentes agencias que se dedican a juntar diferentes eventos hidroacústicos en todo el mundo", añadió. #LoÚltimo Investigan ruido detectado tras último contacto con submarino argentino en el Atlántico https://t.co/m8AcPLjGwJ pic.twitter.com/wlCbEuRz8y — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 22 de noviembre de 2017

Tras recolectar toda la información y hacer un "análisis exhaustivo" centralizado en EE.UU., hoy se recibió ese "indicio oficial" que corresponde al miércoles 15 de noviembre por la mañana, coincidente con el área de la última posición conocida del submarino.

"Esto sería a unas 30 millas al norte de esa posición, camino a Mar del Plata", ciudad bonaerense a la que se dirigía la nave desde el sureño puerto de Ushuaia y donde debía haber arribado entre el domingo y lunes pasado.

El portavoz de la Armada remarcó que se trata "un ruido" que "hay que chequearlo, corroborarlo" sin descuidar las otras áreas de patrulla.

El portavoz de la armada argentina, Enrique Balbi .(Foto: EFE).

"Se están desplegando, como hicimos con los otros indicios, buques de la Armada que tienen sonares y capacidad de telefonía subacuática. Estarían llegando por la noche y está previsto un vuelo P8 (de EE.UU.) que va a sembrar sonoboyas", añadió.

Además, un avión de Brasil también se desplegará en la zona con un sensor que detecta "anomalías magnéticas", lo que permitirá colocar tres sensores diferentes e ir "sobre este indicio".

Por otro lado, ya está en el área de operaciones el Buque Cabo de Hornos de la Marina de Chile y está llegando el Skandi Patagonia, un barco de la petrolera francesa Total con un escuadrón de rescate submarino de la Marina norteamericana.

#MarDelPlata Se multiplican en la entrada de la Base los mensajes de aliento y muestras de apoyo del pueblo argentino hacia los familiares de los tripulantes del #SubmarinoARASanJuan #Gracias https://t.co/oWvZjV0PDt pic.twitter.com/9lpWQJ5jzD — Armada Argentina (@Armada_Arg) 23 de noviembre de 2017

Consultado por si ese ruido se pudo tratar de una explosión, Balbi fue tajante.

"Es un ruido. No vamos a hacer conjeturas", sentenció, para instar a esperar a que "entre hoy a la noche y mañana" se pueda confirmar de qué se trata.

Asimismo, afirmó que identificar si esa anomalía está relacionada o no con el submarino "va a llevar el tiempo que se precise" y adelantó que unas eventuales labores de rescate formaría parte de la tercera fase de este plan de búsqueda.

Casi 4000 personas intervienen en el operativo de búsqueda del #SubmarinoARASanJuan, a bordo de buques y medios aéreos de Argentina y de 7 países. Todos los detalles del operativo, fueron informados esta tarde al presidente @mauriciomacri en el edificio Libertad (foto: Telam) pic.twitter.com/4d2UchpjTx — Armada Argentina (@Armada_Arg) 22 de noviembre de 2017

"El rescate pasa cuando se tiene una localización fehaciente de dónde está el submarino", aseguró.

Balbi recordó que hoy ya se habla de "una situación crítica y la preocupación cada vez va in crescendo", ya que se está concretando el día séptimo, "que es un día estadístico en cuanto a la capacidad de oxígeno".

OTRA INFORMACIÓN: Expertos explican porqué submarino ARA no habría emergido

Submarino ARA, foto AP.

El submarino argentino desaparecido hace una semana en el Atlántico Sur estaría en el lecho marino porque ningún tripulante pudo accionar los mecanismos para hacerlo emerger, dijo el miércoles un perito naval del país austral.

La desesperada búsqueda del submarino ARA San Juan en el Mar Argentino ingresó el miércoles en una fase crítica, ya que sus 44 tripulantes podrían empezar a sufrir la falta de oxígeno si la nave, como se cree, permanece bajo el agua.

Con el fin de hallar la nave, las autoridades han lanzado un inédito operativo internacional de rescate del que participan cerca de 4 mil personas y unos 30 aviones y barcos de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Chile.

"No hay ninguna posibilidad de que no flote si alguien quiere que flote. No están pudiendo salir a flote porque no tienen capacidad física de hacerlo", dijo a Reuters el perito naval Fernando Morales.

Si la nave, un Thyssen Nordseewerke clase TR-1700, sufrió una falla eléctrica como se asume, de todos modos cuenta con mecanismos manuales para salir a la superficie.

"Si el capitán se quedó en el fondo porque juzgó que era más prudente quedarse en el fondo, es una cosa. Pero en este momento tenemos que pensar, a estos días, que si está en el fondo es porque no pudo emerger", añadió Morales.

Hasta ahora se patrulló toda la superficie de los casi 500.000 kilómetros cuadrados donde podría estar el submarino militar, aunque falta rastrillar una amplia zona bajo el agua.

Países que se suman a la búsqueda.

La nave podría estar asentada a unos 200 metros de profundidad -la profundidad aproximada de la plataforma continental argentina en la zona de búsqueda-, señaló Antonio Mozzarelli, un vicealmirante retirado que fue inspector argentino en la construcción del submarino en Alemania.

"Creo que dado el tiempo transcurrido y al no habérselo ubicado en superficie, está teniendo alguna dificultad, y presumiblemente está asentado en el fondo",dijo Mozzarelli.

Aunque algunos sostienen que el oxígeno dentro del submarino alcanzaría para alrededor de siete días, un plazo que se estaría cumpliendo el miércoles, el especialista consideró que "el buque tiene a bordo oxígeno y medios para más de siete días".

Submarino ARA.

PARTIDA

El submarino ARA San Juan partió el lunes 13 de noviembre de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, rumbo a Mar del Plata, donde lo esperaban a comienzos de esta semana. La última vez que entabló contacto con el continente fue el miércoles 15, a 430 kilómetros de la costa de la Patagonia.

El clima favorable ayudaba en la búsqueda este miércoles, pero la Armada espera que las condiciones meteorológicas empeoren desde el jueves, lo que dificultará la operación.