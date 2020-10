Estados Unidos.- La marca japonesa, Toyota, dio a conocer que revisará en sus talleres, al menos 1,5 millones de vehículos en Estados Unidos para arreglarles las bombas del combustible, ya que estas podrían fallar y hacer que el motor deje de funcionar. Esta revisión abarca a más de 40 tipos de vehículos en territorio estadounidense que se remontan a unidades modelo 2013 y sobre todo comprende gran parte de los modelos Toyota y Lexus.

Fue el miércoles pasado cuando Toyota explicó a través de un comunicado que las bombas de combustible pueden dejar de funcionar repentinamente y hacer que se paren los motores de sus vehículos, asimismo, dijo que es posible que los conductores no puedan reencenderlos en ese momento, por lo que si el motor deja de funcionar a alta velocidad, podría ocasionarse algún accidente. Cabe señalar que hasta el momento Toyota no informó si el problema ha causado accidentes o lesionados por esta situación.

Es importante mencionar que los concesionarios de Toyota y Lexus reemplazarán las bombas de combustible sin costo para el consumidor.

Vehículos Toyota que podrían requerir revisión: modelos RAV4 de 2019 y 2020, los vehículos de mayor venta en Estados Unidos que no son camionetas pickup. También están incluidos los Lexus LS 460 de 2013 a 2015; los Toyota FJ Cruiser y Lexus IS-F 2014; los Toyota 4Runner y Land Cruiser de 2014 y 2015; los Lexus GX 460, IS 350 y LX 570 de 2014 y 2015; los Lexus NX 200t y RC 350 de 2015.

Revisará Toyota 1,5 millones de vehículos que podrían presentar fallas en bomba de combustible/ AP

Lexus: IS 200t, RC 200t y GS 200t de 2017; los Toyota Highlander y Lexus GS 350 de 2017 a 2019; los Toyota Sienna y Lexus RX 350 de 2017 a 2020; los Toyota 4Runner, Land Cruiser, Lexus GS 300, GX 460, IS 300, IS 350, LS 500h, LX 570, NX 300, RC 300 y RC 350 de 2018 y 2019; los Toyota Avalon, Camry, Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra y Lexus ES 350, LC 500, LC 500h, LS 500, RX 350L de 2018 a 2020; y los Toyota Corolla Hatchback y Lexus UX 200 de 2019.

Con este llamado la revisión total se eleva a a 5,8 millones de vehículos Toyota y Lexus que necesitan reparaciones a nivel mundial, el primer aviso se dio en enero y afectó a unos 700.000 vehículos, el segundo retiro de mercado abarcó a 1,2 millones de unidades en el mes de marzo. De acuerdo al comunicado la compañía no pidió la devolución de todos los vehículos en una sola vez porque daba seguimiento a información e investigaba si el alcance de los llamados a reparación originales presentaría el mismo problema.

Con información de AP