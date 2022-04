Riña en cárcel de Turi, Ecuador, deja al menos 11 muertos, varios heridos y fugados

"Vamos a limpiar el establo de augías en que se ha convertido el sistema penitenciario. El Gobierno Nacional hará todo lo necesario para lograrlo. El Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia", manifestó Carrillo a través de su cuenta oficial de Twitter.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, advirtió que el gobierno de Ecuador ejercerá "acciones para contener la irracionalidad y radicalismo" dentro de las prisiones, y que el SNAI no descansará hasta tener una "política de dignidad en el sistema de rehabilitación".

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), informó a través de redes sociales que "se registraron alteraciones al orden interno" del penal de Cuenca, por lo cual "se activaron protocolos de seguridad " en coordinación con la intervención de policías y militares . Sin embargo, no detalló cifras sobre muertos o heridos.

Raúl Durán Periodista

