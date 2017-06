Río de Janeiro: cuando la violencia afecta la salud mental

Río de Janeiro (AP) - Almir Arruda salió deprisa en su bicicleta para cruzar la favela de Ciudad de Dios, en Río de Janeiro, cuando supo que había un tiroteo entre narcotraficantes y policías cerca de la escuela infantil de su hija de cuatro años.

Arruda, de 43 años, un obrero de la construcción desempleado, llegó a la escuela infantil de su hija para encontrarse a niños y maestros en el suelo para resguardarse de los disparos que seguían oyéndose cerca.

Recogió a su hija Jamile, que se veía aterrada, y ambos se alejaron unas cuadras en la bicicleta hasta que Arruda se detuvo para esperar a que terminara la balacera, y se deshizo en lágrimas.

"No me importa si me dan, pero ¿y si le dan a ella?", dijo entre lágrimas sobre las balas perdidas. "Me siento como un prisionero en el barrio".