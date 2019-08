Robó millones diciendo a víctimas que el dinero era para una película

California.- Un hombre enfrenta cargos federales de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado después de defraudar a los inversores extranjeros de $ 14 millones por una película falsa que afirmó que Netflix distribuiría y produciría los principales pesos pesados de Hollywood, dijeron los fiscales el martes.

Adam Joiner, de 41 años, supuestamente falsificó firmas en documentos falsos para convencer a las empresas de inversión en Corea del Sur y China de que invirtieran en una película falsa llamada "Legends", cuyos documentos judiciales describieron como "una mezcla anacrónica de figuras legendarias e históricas del siglo XIX".

Los fiscales dicen que Joiner, quien operaba una compañía llamada Dark Planet Pictures, LLC, se reunió con un director de Korea Investment Global Contents Fund, un fondo de inversión de Corea del Sur con activos administrados por Korean Investment Partners Co., Ltd. (KIP), en 2015.

Le dio al director un guión para la supuesta película y KIP prometió $ 8 millones para el proyecto. La primera mitad de la inversión fue transferida a la compañía de Joiner en abril de 2016 después de que Joiner le dio al director un acuerdo de distribución falso con la firma falsificada de un ejecutivo de Netflix.

Pixabay

Cuando el FBI se acercó al ejecutivo no identificado, afirmó que nunca había oído hablar de "Legends" y que no sabía quién era Joiner.

Joiner utilizó un método similar para estafar a una empresa de inversión china llamada Star Century Pictures Co., Ltd. y una compañía relacionada llamada PGA Yungpark Capital Ltd., que adquirió $ 6 millones de ese acuerdo, dijeron los fiscales.

A fines de 2016, los fiscales dicen que Joiner les dijo a sus inversores que había descartado el acuerdo de distribución con Netflix y había logrado un nuevo acuerdo con Amblin Partners.

Este acuerdo también fue falso, pero los fiscales dicen que convenció a los inversores surcoreanos de transferir los $ 4 millones restantes a Dark Planet Pictures a principios de 2017.

Pixabay

Joiner contrató al productor de Hollywood Don Murphy para producir la película y obtener un acuerdo de distribución, pero ningún otro elemento o aspecto de la producción fue asegurado, según la denuncia penal.

Los fiscales dicen que Joiner usó el nombre de Murphy, junto con otras figuras famosas de Hollywood, para mantener a los inversores interesados en el proyecto y proporcionó extractos bancarios falsos a los inversores de Corea del Sur para demostrar que podía pagarlos. Murphy se retiró de su acuerdo con Joiner en 2017.