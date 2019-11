Rocky, perrito al que le robaron su silla de ruedas ya tiene una nueva

Perú.- Un perrito discapacitado fue víctima de la delincuencia hace unos días, pues sujetos desconocidos lo golpearon para luego robarle su silla de ruedas, pero afortunadamente la Asociación Fuerza Animalista le donó una nueva.

El perro se llama Rocky, es muy cariñoso y ahora vuelve a moverse con facilidad gracias a la donación de su nueva silla de ruedas.

Tras el atroz hecho cometido por sujetos no identificados no encontraban al can por lo que fue buscado por diferentes calles, horas después el perrito fue localizado golpeado y despojado de su silla de ruedas en un parque cercano.

Rocky quedó discapacitado tras ser atropellado en el asentamiento El Amauta, en Nuevo Chimbote, por lo que le tuvieron que amputar sus patas traseras.