Duterte retirará a Filipinas de la Corte Penal Internacional

MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo el miércoles que su país retirará su ratificación a un tratado global que creó la Corte Penal Internacional, donde afronta un posible proceso por crímenes contra la humanidad.

Una fiscal de la CPI anunció el mes pasado la apertura de una investigación preliminar sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales derivadas de la campaña antidroga de Duterte.

El mandatario afirmó que la corte no puede reclamar jurisdicción sobre él. El Estatuto de Roma que estableció el tribunal para perseguir actos de líderes crueles, afirmó, no puede aplicarse en Filipinas porque no se hizo público como requiere la ley después de que los senadores filipinos lo ratificaran en 2011.

Miles de sospechosos de traficar o consumir drogas, la mayoría pobres, han muerto en la campaña antidroga de Duterte, aunque él ha afirmado que las muertes no suponen crímenes contra la humanidad ni genocidio.