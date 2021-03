"Rogué que me dispararan a mí": Monja en Birmania se arrodilla y suplica que no maten a niños

De rodillas y con las manos extendidas, Ann Rose, una monja en Birmania rogó a policías por la vida de los niños en las manifestaciones, y que tomaran la vida de ella en su lugar.

Durante las manifestaciones y confrontaciones violentas en Birmania, grupos de policías fuertemente armados han tratado de restaurar al país como era antes, mientras el pueblo se levanta para exigir la democracia en el gobierno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mientras que algunas vidas se han perdido y varios han salido heridos, una monja de 45 años se sacrifica por la vida de los niños, rogando a los policías que la maten a ella en lugar de hacerle daño a los menores.

Leer más: Al menos 38 muertos en protestas de este miércoles en Birmania, según la ONU

La hermana Ann Rose Nu Tawng, llenó su impecable hábito blanco de polvo, al arrodillarse rogando por la vida de los niños que veían su vida amenazada durante los disturbios en todo Birmania por la lucha por la democracia.

Dos agentes de la policía respondieron a la monja arrodillándose junto a ella, haciendo señas de respeto a la religión, mientras que el resto solamente quedaba de pie y observaba la escena con indiferencia.

“Me arrodillé ... rogándoles que no dispararan y torturaran a los niños, sino que me dispararan y me mataran”, dijo la hermana Ann Rose este martes. “La policía los perseguía para arrestarlos y yo estaba preocupada por los niños”.

Los manifestantes habían tomado las calles de Myitkyina, protegidos con cascos y escudos caseros. La policía arribó la zona donde tomaba lugar la manifestación, amenazando con abrir fuego. Tres monjas, entre ellas Ann Rose, se interpusieron en el camino, para evitar que dispararan, suplicando las vidas de los niños presentes.

Sin embargo, las súplicas de la monja fueron totalmente en vano. Los agentes de la policía de Birmania comenzaron a disparar a la multitud que se encontraba por detrás de la monja.

“Los niños entraron en pánico y corrieron hacia el frente… No podía hacer nada, pero estaba orando para que Dios salvara y ayudara a los niños”, dijo.

Al menos dos manifestantes perdieron la vida en la protesta, llevada a cabo el lunes 8 de marzo, sin confirmación de si esto fue debido a balas reales o de goma.

Lo de ese lunes no fue la primera vez que Ann Rose Nu Tawng tenía un encuentro cara a cara con la policía de Birmania. El 28 de febrero, la monja había caminado lentamente en dirección a la policía, pidiendo clemencia, y arrodillándose para rogar que se detuvieran.

Ante ello, tras los hechos del lunes 8 de marzo, la hermana señaló no haber temido a perder la vida como lo suplicaba, pues desde su primer enfrentamiento ella ya se daba por muerta: “Ya me creí muerta desde el 28 de febrero”.

Leer más: Birmania prohíbe los retiros de efectivo en cajeros luego de golpe de Estado

Unida por dos hermanas y por el obispo local, Ann Rose mencionó que seguirá luchando por las vidas de los niños, dispuesta a morir para que ellos puedan vivir.

“No puedo quedarme de pie y mirar sin hacer nada, ver lo que está sucediendo frente a mis ojos mientras todo Birmania está de duelo”, dijo.