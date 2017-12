Rohingya, mujer violada por las fuerzas armadas de Myanmar

UKHIA, Bangladesh.- Los soldados llegaron, como a menudo lo hicieron, mucho después del ocaso.

Era junio, y los recién casados estaban dormidos en su casa, rodeados por los campos de trigo que cultivaban en el oeste de Myanmar. Sin previo aviso, siete soldados irrumpieron en la casa y cargaron a su habitación.

La mujer, una musulmana Rohingya que aceptó ser identificada por su primera inicial, F, sabía lo suficiente como para sentirse aterrorizada. Sabía que los militares habían estado atacando a las aldeas Rohingya, como parte de lo que las Naciones Unidas ha llamado limpieza étnica en la nación mayoritariamente budista. Escuchó unos días antes que los soldados habían matado a sus padres y que su hermano había desaparecido.

Esta vez, dice F, los soldados habían venido por ella.

Los hombres ataban a su esposo con una cuerda. Le arrancaron la bufanda de la cabeza y se la ató alrededor de la boca.

Soldados Asia, foto EFE

Le quitaron sus joyas y le arrancaron la ropa. La tiraron al piso y luego el primer soldado comenzó a violarla.

Ella luchó contra él, pero cuatro hombres la sujetaron y la golpearon con palos. Miró aterrorizada a su esposo, que le devolvió la mirada impotente. Finalmente se quitó la mordaza de la boca y gritó.

Y luego vio como un soldado disparó una bala en el pecho del hombre con el que se había casado solo un mes antes. Otro soldado cortó su garganta.

Su mente se volvió borrosa. Cuando los soldados terminaron, arrastraron su cuerpo desnudo afuera y prendieron fuego a su casa de bambú.

Pasarían dos meses antes de que se diera cuenta de que su sufrimiento no había terminado: estaba embarazada.

VIOLACIONES

La violación de mujeres Rohingya por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar ha sido radical y metódica, halló la Associated Press en entrevistas con 29 mujeres y niñas que huyeron a la vecina Bangladesh. Estos sobrevivientes de asalto sexual de varios campos de refugiados fueron entrevistados por separado y extensamente. Tenían edades comprendidas entre los 13 y los 35 años, provenían de una amplia franja de aldeas en el estado de Rakhine en Myanmar y describieron las agresiones entre octubre de 2016 y mediados de septiembre.

Los periodistas extranjeros están prohibidos en la región Rohingya de Rakhine, por lo que es casi imposible verificar independientemente el informe de cada mujer. Sin embargo, había una mismidad repugnante en sus historias, con distintos patrones en sus narraciones, los uniformes de los asaltantes y los detalles de las violaciones mismas.

Foto AP

Los testimonios refuerzan la opinión de la ONU de que las fuerzas armadas de Myanmar están empleando sistemáticamente la violación como una "herramienta calculada de terror" destinada a exterminar al pueblo Rohingya. Las fuerzas armadas de Myanmar no respondieron a las múltiples solicitudes de la AP para hacer comentarios, pero una investigación militar interna concluyó el mes pasado que ninguno de los ataques había tenido lugar. Y cuando los periodistas preguntaron por acusaciones de violación durante un viaje organizado por el gobierno a Rakhine en septiembre, el ministro de asuntos fronterizos de Rakhine, Phone Tint, respondió: "Estas mujeres afirmaban que fueron violadas, pero fíjate en sus apariciones, ¿crees que son eso? atractivo para ser violada? "

Los médicos y los trabajadores humanitarios, sin embargo, dicen que están atónitos ante el gran volumen de violaciones, y sospechan que solo una fracción de las mujeres se han presentado. Médicos de Médicos Sin Fronteras han tratado a 113 sobrevivientes de violencia sexual desde agosto, un tercio de ellos menores de 18 años. El más joven tenía 9 años.



LLAMADO

La ONU ha llamado a los Rohingya la minoría más perseguida del mundo, con Myanmar negándoles ciudadanía y derechos básicos. Cientos de miles de refugiados Rohingya ahora viven en carpas sofocantes en Bangladesh, donde el aire sofocante huele a excremento por la falta de letrinas y el humo de los fuegos de leña para cocinar la poca comida que hay. Las mujeres y niñas de esta historia dieron su nombre a la AP, pero aceptaron ser identificadas públicamente solo por su primera inicial, citando temores de que ellos o sus familias fueran asesinados por el ejército de Myanmar.

Cada uno describe ataques que involucran a grupos de hombres de las fuerzas de seguridad de Myanmar, a menudo junto con otras formas de violencia extrema. Todas las mujeres excepto una dijeron que los asaltantes vestían uniformes de estilo militar, generalmente de color verde oscuro o camuflaje. La mujer solitaria que describió a sus atacantes como vestidos de civil dijo que sus vecinos los reconocieron del puesto militar local.

Foto AP

Muchas mujeres dijeron que los uniformes tenían varios parches con estrellas o, en un par de casos, flechas. Tales parches representan las diferentes unidades del ejército de Myanmar.

El ataque más común descrito fue muy parecido a F's. En otros casos, dijeron las mujeres, las fuerzas de seguridad rodearon una aldea, separaron a los hombres de las mujeres y luego llevaron a las mujeres a un segundo lugar para violarlas en grupo.

Las mujeres hablaron de ver a sus hijos masacrados frente a ellos, sus maridos golpeados y fusilados. Hablaron de enterrar a sus seres queridos en la oscuridad y dejar atrás los cuerpos de sus bebés. Hablaban del dolor abrasador de las violaciones que parecían no terminar nunca, y de los largos viajes a pie a Bangladesh mientras sangraban y cojeaban.

Hablaban y hablaban, las palabras surgían de muchos de ellos en ráfagas frenéticas y torturadas.

N, quien dice que sobrevivió a una violación pero perdió a su esposo, a su país y a su paz, habla porque no hay mucho más que pueda hacer, y porque espera que alguien lo escuche.

"No me queda nada", dice ella. "Todo lo que me queda son mis palabras".

Dos meses después de que los hombres llegaron calladamente en la noche para F, vinieron audazmente durante el día para K.

Fue a fines de agosto, dice, solo días después de que los insurgentes rohingya atacaran varios puestos de la policía de Myanmar en el norte de Rakhine. Las fuerzas de seguridad respondieron con una ferocidad rápida que los grupos de derechos humanos dicen que dejó cientos de muertos y decenas de aldeas Rohingya quemadas hasta los cimientos.

Foto AP

Dentro de su casa, K y su familia se estaban preparando para el desayuno. Acababan de tragar sus primeros bocados de arroz cuando los gritos de otros aldeanos resonaron: el ejército estaba por llegar.

Su esposo y sus tres hijos mayores salieron corriendo por la puerta, huyendo hacia las colinas cercanas.

Pero K tenía casi 9 meses de embarazo, con los pies hinchados y dos niños aterrorizados cuyas diminutas piernas nunca podrían superar los pasos de los soldados. Ella no tenía dónde esconderse, no tenía tiempo para pensar.

La puerta se abrió de golpe. Y los hombres cargaron en.

Había cuatro, piensa, tal vez cinco, todos con uniformes de camuflaje. Su pequeño hijo y su hija comenzaron a llorar y luego, afortunadamente, salieron corriendo por la puerta principal.

No hubo piedad para ella. Los hombres la agarraron y la arrojaron sobre la cama. Le arrancaron los pendientes, el anillo de la nariz y el collar. Encontraron el dinero que ella había escondido en su blusa de la reciente venta de la vaca de su familia. Le arrancaron la ropa y le ataron las manos y las piernas con una cuerda. Cuando ella se resistió, la estrangularon.

Y luego, dice ella, comenzaron a violarla.

Estaba demasiado aterrorizada para moverse. Un hombre sostenía un cuchillo en su globo ocular, una pistola más en su pecho. Otro se forzó a sí mismo dentro de ella.

Cuando el primer hombre terminó, cambiaron de lugar y la tortura comenzó de nuevo. Y cuando el segundo hombre terminó, un tercer hombre la violó.

En medio de su agonía, pensó en nada más que en el bebé dentro de su útero, a solo unas semanas de emerger en un mundo que no lo querría, porque era un rohingya.

Ella comenzó a sangrar.

Ella se desmayó.

Cuando despertó, su tía abuela estaba allí, desgarrándola con lágrimas en los ojos. La mujer mayor la bañó, la vistió y le dio una compresa caliente para sus muslos doloridos.

Cuando el esposo de K regresó a casa, estaba furioso: no solo por los hombres que la habían violado, sino también por ella. ¿Por qué, le preguntó, si ella no se hubiera escapado?

Estaba embarazada y no estaba en condiciones de huir, respondió. Aun así, la culpó del asalto y amenazó con abandonarla, porque, según le dijo, un "no musulmán" la había violado.

Temeroso de que los hombres regresaran, ella y su familia huyeron a la casa de su padre en las colinas de la aldea. Cuando vieron que los soldados prendían fuego a las casas de abajo, sabían que tenían que irse a Bangladesh.

K estaba demasiado lisiado por el dolor para caminar. Su esposo y su hermano la colocaron dentro de una honda que crearon con una manta y un palo, y la cargaron durante días.

Dentro de su capullo, lloró por el bebé que temía que estuviera muerto.

Foto AP

Unos días después de que los hombres irrumpieron en la casa de K, 10 soldados llegaron a R's.

Ella tenía solo 13 años, pero R ya había aprendido a temer a los militares.

Sus padres le habían advertido que se mantuviera alejada de ellos, sin embargo, fue su padre el primero en caer presa de su ira. Un día el año pasado, dice R, los soldados lo apuñalaron en la cabeza con un cuchillo y lo mataron.

Sin embargo, la familia de R no tenía otro lugar adonde ir. Y entonces se quedaron en el pueblo. R se ocupó aprendiendo árabe, adorando a su pollo y sus crías y cuidando a sus dos hermanos menores.

Y luego, un día a fines de agosto, dice R, los soldados irrumpieron en su casa. Cogieron a sus hermanitos, los ataron a un árbol afuera y comenzaron a golpearlos. R intentó salir corriendo por la puerta principal, pero los hombres la atraparon.

Foto AP

Su cuerpo apenas es pubescente, sus extremidades todavía desgarbadamente como las de un niño. Pero su juventud no pudo protegerla.

R luchó contra los hombres, pero la arrastraron fuera de la casa. La piel se desprendió de sus rodillas mientras sus piernas arañaban el suelo.

Los hombres ataron sus brazos a dos árboles. Le arrancaron los aretes y las pulseras, se quitaron la ropa.

R les gritó que se detuvieran. Ellos le escupieron.

Y luego el primer hombre comenzó a violarla.

Ella se congeló. Ella era virgen. El dolor fue insoportable.

El ataque duró horas. Ella recuerda a los diez hombres forzándose sobre ella antes de desmayarse.

Foto AP

Uno de sus hermanos mayores más tarde la encontró en el suelo, sangrando.

Los dos hermanos pequeños de R estaban desaparecidos, pero su madre no tuvo tiempo de buscarlos. Sabía que tenía que llevar a su hija al otro lado de la frontera y a un médico rápidamente para obtener el medicamento a tiempo para evitar un embarazo.

R apenas fue contra