Romance de oficina: el nuevo terror de las empresas

Nueva York.- El campo minado que los compañeros de trabajo y las empresas manejan cuando se trata del amor en el trabajo se ha vuelto aún más complejo luego del reciente aluvión de acusaciones de mala conducta sexual en Hollywood, la política y los medios.

Las relaciones de la oficina que podrían haber pasado desapercibidas, especialmente aquellas entre el jefe y el subordinado, están adquiriendo un nuevo aspecto . E incluso aquellos que buscan preguntarle a un compañero de trabajo en una cita lo piensan dos veces.

"La gente necesita pensar mucho antes de entrar en un romance laboral", dijo Pennell Locey, experta en recursos humanos de la consultora Keystone Associates, quien sabe lo complicado que puede ser el amor en el lugar de trabajo: se casó con un compañero de trabajo.

La oficina es uno de los lugares más populares para encontrar un amante. Uno de cada cuatro, el 24 por ciento, de los empleados informaron que han estado o están actualmente involucrados en un romance laboral , de acuerdo con una encuesta de la Society for Human Resource Management.

Cada vez más, las organizaciones están implementando una política escrita o verbal sobre el romance en el lugar de trabajo: el 42 por ciento en 2013 frente al 25 por ciento en 2005, según los datos más recientes disponibles de la sociedad.

La mayoría de las reglas prohíben las relaciones entre jefes y subordinados o presionan por "contratos amorosos", donde las parejas en el lugar de trabajo deben revelar sus relaciones.

Pero algunas personas ignoran las reglas.

"Se puede tener un manual y una política e ignorarán todo, incluido el director general", dijo Joanne P. Lee, vicepresidenta de los distribuidores de NKS en New Castle, Delaware, y que trabajó en recursos humanos. por 35 años. "A veces piensan: 'Oh, esto no me incumbe'. Y creo que eso es lo que puso a todos en problemas".