Rusia crea planta nuclear flotante

Moscú.-Para dotar de energía a poblaciones donde la geografía dificulta el desarrollo de infraestructura, Rusia desarrolla una planta nuclear flotante que no sólo abastecerá energía, sino también electricidad y, en un futuro hasta agua potable.

Se trata de la Planta de Energía Nuclear flotante (Floating Nuclear Power Plant, FNPP) Akademik Lomonosov, que actualmente está en construcción en San Petersburgo y se espera que inicie sus operaciones en unos años.

El proyecto está a cargo de RosEnergoAtom, empresa que forma parte de la Corporación Estatal de Energía Atómica rusa, ROSATOM y parte de la necesidad de proveer energía a todo el territorio ruso, tomando en cuenta que una gran parte se encuentra alejada de los centros industriales.

Planta de energía Nuclear en Obilic, Kosovo. Foto AFP

La planta es construida en la carcasa de un buque rompehielos de 144 metros de largo, 30 metros de ancho, un peso de 21 mil 500 toneladas y aprovecha la larga experiencia del país en la construcción de barcos y el desarrollo de plantas nucleares.

La FNPP estará equipada con dos reactores KLT-40S y podrá generar 70 megavatios (MV), lo que permitirá abastecer de calefacción a una población de hasta 100 mil habitantes, electricidad para 250 mil casas. La planta tendrá una vida útil de 40 años como mínimo.

Otra de sus características es que esta planta nuclear flotante puede ser transportada a cualquier parte del mundo, pero requiere ser remolcada ya que no cuenta con una propulsión autónoma.

Ceremonia de apertura de las obras de construcción de la primera planta nuclear flotante en la ciudad de Severodvinsk. Foto EFE

Una vez que concluya su construcción se tiene previsto que el Akademik Lomonostov sea trasladado a la localidad de Pevek, en la península de Chukotka, en el extremo nororiental de Siberia, donde sustituirá a la planta nuclear que actualmente opera en la zona y cuya vida útil está por terminar.

De acuerdo con fuentes de ROSATOM, la construcción de la primera FNPP permitirá ver su funcionamiento, así como mejorar y optimizar el diseño para la fabricación de una segunda planta flotante que permita su comercialización.

Este proyecto ya ha llamado la atención de países de Asia, Medio Oriente y Sudamérica, particularmente Indonesia a la que, dada su geografía, una planta nuclear de generación de energía de este tipo le parece un proyecto viable para sus islas.

Planta Nuclear en Middletown, Estados Unidos. Foto AFP

Las fuentes precisaron que el costo de este proyecto aún no está estipulado, debido a que aún se encuentra en desarrollo, pero estiman que dependerá de las características que se requieran, tanto de capacidad de generación de energía como si se requiere que incluya, o no, una planta desalinizadora de agua —una característica que no tiene el Akademik Lomonostov en construcción, pero puede incluir en modelos posteriores si así es requerido por el cliente.

En cuanto a generación de residuos, ROSATOM asegura que este tipo de plantas cuenta con la tecnología para reutilizar y compactar los residuos, lo que minimiza los desechos radiactivos.

Sobre seguridad, cuenta con dos sistemas, el primer operado por el personal de la planta y el segundo, llamado pasivo, se considera el más importante porque funciona aunque se registre un corte de electricidad o el personal no esté disponible, lo cual minimiza la posibilidad de accidentes.