Rusia indignada por el caso de hermanas que mataron a su padre

Moscú, Rusia.- Una tarde del verano pasado, Mikhail Khachaturyan decidió que su sala de estar no estaba lo suficientemente ordenada, por lo que convocó a sus tres hijas adolescentes una por una y las roció con spray de pimienta.

Tal violencia y abuso no era inusual en la casa de Khachaturyan, según los registros de la corte. Pero María, Angelina y Krestina Khachaturyan decidieron que no podían soportarlo más. Esperaron hasta que su padre se quedó dormido en su mecedora y lo atacaron con un cuchillo de cocina y un martillo. Puso una pelea pero murió en cuestión de minutos.

Las hermanas, ahora de 18, 19 y 20 años de edad, fueron acusadas el mes pasado de asesinato premeditado en un caso que ha provocado indignación e ilustrado cómo el sistema de justicia ruso maneja los casos de violencia doméstica y abuso sexual.

Más de 200,000 personas han firmado una petición en línea instando a los fiscales a retirar los cargos de asesinato, que podrían llevar a las hermanas a la cárcel por hasta 20 años.

Sus partidarios han protestado fuera de las embajadas rusas en más de 20 lugares en el extranjero, y un teatro ha organizado un espectáculo en solidaridad. Habían planeado una importante manifestación en el centro de Moscú el sábado, pero dijeron que tenían que cancelarla, citando una negativa del ayuntamiento para brindar seguridad a la reunión.

Foto: AP.

"El caso de Khachaturyan es bastante indicativo de la situación general con la violencia doméstica y cómo responde el estado ruso a este problema", dice Yulia Gorbunova, quien escribió un extenso informe sobre la violencia doméstica para Human Rights Watch el año pasado.

Presionado por grupos familiares conservadores, el presidente Vladimir Putin firmó en 2017 una ley que despenaliza algunas formas de violencia doméstica, que no tiene una definición fija en la legislación rusa. La policía suele hacer la vista gorda a los casos de abuso doméstico, mientras que las medidas preventivas, como las órdenes de restricción, faltan o no se utilizan ampliamente.

Las presentaciones judiciales mostraron que las hermanas Khachaturyan fueron golpeadas y abusadas sexualmente repetidamente por su padre, un veterano de guerra. Había mantenido una reserva de cuchillos, pistolas y rifles en casa a pesar de haber sido diagnosticado con un trastorno neurológico. En repetidas ocasiones amenazó con violencia a vecinos y familiares.

Los abogados de las hermanas Khachaturyan dicen que sus clientes fueron llevados al borde.

Foto: AP.

"El primer día que nos conocimos", dijo la abogada de Krestina, Alexei Liptser, "ella dijo que está mejor aquí, en la cárcel, que viviendo en casa como había estado".

Ir a la policía no era una opción porque las hermanas temían que las cosas empeoraran. Habían compartido algunos de los horrores que habían experimentado con sus amigos, pero les rogaron que no acudieran a la policía. En el año anterior al ataque, las niñas asistieron a menos de dos meses de clases en total, pero la administración de la escuela no interfirió.

Los fiscales reconocen las circunstancias extraordinariamente violentas que empujaron a los adolescentes a matar a su padre, pero insistieron en que deberían ser juzgados por asesinato. Las abogadas de las hermanas argumentan que actuaban en defensa propia en circunstancias de abuso duradero y violencia potencialmente mortal.

Las hermanas han sido puestas en libertad bajo fianza y no pueden verse, reunirse con testigos en el caso y hablar con los medios de comunicación. Según informes, están de buen humor. "Al menos, nadie los está golpeando", dice Liptser.

El caso inspiró a Zarema Zaudinova, de 29 años de edad, para dirigir un espectáculo en el Teatro Doc Documental subterráneo la semana pasada, combinando las experiencias de las hermanas con las historias personales de las artistas. Algunos miembros de la audiencia salieron después de una de las cuentas más gráficas de abuso.

Para Zaudinova, el caso de Khachaturyan fue la última gota.

"No tenemos protección", dice ella. "O nos violarán o nos echarán en la cárcel si nos defendemos".

La investigación sobre los casos de la corte penal rusa compilados por el medio de comunicación Media Zone muestra que de 2016 a 2018 condenadas por homicidio o asesinato, de las cuales 2.000 mataron a un miembro de una familia en un entorno de violencia doméstica.

Human Rights Watch ha documentado casos en los que "un caso muy claro de autodefensa" no fue reconocido como tal por los fiscales y condujo a la detención de la víctima, según Gorbunova.

"La elección no es si vas a la policía y obtienes ayuda", dice ella. "La elección de estas mujeres fue morir o tuvieron que protegerse lo mejor que pudieron".

Casi 2,000 personas han publicado recientemente informes de abuso en primera persona y culpar a las víctimas en las redes sociales, luego de que una joven que enfrentaba cargos criminales por herir a su presunto violador lanzó el hashtag # No es mi culpa.

El proyecto de ley para reemplazar las penas de prisión con multas en ciertos casos de violencia doméstica se aprobó en el parlamento ruso en 2017 y fue firmado de inmediato por Putin. A pesar de su efecto perjudicial sobre las víctimas de violencia doméstica, la medida provocó un raro debate público sobre el tema en un país en el que dice un proverbio: "Si te golpea eso significa que te ama".

Gorbunova dice que la percepción pública de la violencia doméstica ha estado cambiando, provocada por casos judiciales muy publicitados como el de los Khachaturyans o el caso de Margarita Gracheva, cuyo esposo, previamente informado a la policía por amenazas de violencia, la llevó a un bosque y la cortaron sus manos. Gracheva soportó el acoso en línea y las acusaciones de "provocar" a su cónyuge antes de que fuera condenado a 14 años de prisión el año pasado, una rara victoria para una víctima de violencia doméstica en Rusia.

Las mujeres de Theater Doc dicen que el resultado del caso de Khachaturyan enviaría un fuerte mensaje a la sociedad rusa.

"Tenemos que luchar por eso, y hablar alto y claro al respecto", dice Zaudinova, quien contó una historia en el escenario de ser molestado por un pariente de sexo masculino a la edad de 12 años. "Si las niñas son enviadas a la cárcel y al tribunal no reconoce que eso fue en defensa propia, pondrán a más personas en la cárcel y no podrás hacerle nada a la persona que decidió violarte ".