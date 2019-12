Rusia planea presentar una apelación contra la prohibición olímpica

Moacú.- Rusia ha señalado que presentará un recurso contra su prohibición olímpica de cuatro años debido a las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje que el presidente Vladimir Putin calificó el jueves como "injusto".

La junta de supervisión de la agencia antidopaje rusa votó el jueves para presentar un caso de arbitraje ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) en Suiza. La AMA la semana pasada dictaminó que Rusia había manipulado los datos de laboratorio de dopaje para encubrir delitos pasados.

Putin dijo que no era justo amenazar a Rusia con más castigos relacionados con el dopaje, y que cualquier sanción debería ser individual. "Creo que no es solo injusto, sino que no corresponde al sentido común y la ley", dijo Putin.

El caso probablemente será remitido a CAS dentro de los próximos 10 a 15 días, dijo el presidente de la junta de supervisión, Alexander Ivlev. Después de elegir un panel de tres árbitros CAS, se emitirá un veredicto dentro de los tres meses.

"La pelota estará en la cancha de la AMA y el tema se discutirá en un contexto legal", dijo Ivlev. "Consideramos que la argumentación es bastante sólida y veremos cómo se desarrolla el problema".

La decisión del jueves debe ser aprobada por otro panel de deportistas rusos y figuras antidopaje, pero eso parece una formalidad.

Vladimir Putin. Foto: AP

La mayoría de los miembros del panel, incluidos el Comité Olímpico Ruso y el Comité Paralímpico Ruso, han dicho que quieren una apelación. Es probable que los funcionarios deportivos tengan una influencia sustancial sobre cómo se argumenta el caso y la contratación de abogados, en lugar de dejarlo en manos del CEO de la agencia antidopaje rusa, Yuri Ganus. Es crítico frecuente de altos funcionarios y ha dicho que la apelación tiene pocas posibilidades de éxito.

Figuras políticas de alto rango, incluido Putin, también habían señalado que querían presentar una apelación.

"Necesitamos esperar con calma las decisiones relevantes, incluido el fallo de la corte de arbitraje y sabremos en qué posición estamos", dijo Putin el jueves. "Los atletas rusos han estado entrenando y seguirán entrenando para todas las competiciones".

Las sanciones de la AMA, anunciadas la semana pasada, prohíben el uso del nombre, la bandera o el himno del equipo ruso en una serie de competiciones deportivas importantes durante los próximos cuatro años, incluidos los Juegos Olímpicos del próximo año y la Copa Mundial de Fútbol 2022.

Sin embargo, los atletas rusos podrán competir como neutrales si pasan un proceso de investigación que examina su historial de pruebas de drogas y la posible participación en encubrimientos en el laboratorio.

Eso ha provocado la ira de algunos atletas y organizaciones occidentales como la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos, que quería una prohibición general de los atletas rusos.

Putin agregó que la prohibición de cuatro años recomendada por la AMA para que Rusia organice competiciones deportivas importantes tendría poco efecto, señalando los campeonatos mundiales de voleibol masculino de 2022 como un evento que Rusia pretende mantener.

La AMA exige que los eventos se trasladen a menos que sea "legal o prácticamente imposible" hacerlo, lo que podría crear un vacío para los organizadores de eventos que no quieran romper los compromisos financieros.

Esa prohibición ya no se aplica a los juegos de fútbol del Campeonato Europeo del año próximo en San Petersburgo o la final de la Liga de Campeones 2021, los cuales están exentos porque son campeonatos continentales, no mundiales.

Rusia entregó el archivo de datos de dopaje del laboratorio en enero a cambio de que se levantaran las sanciones anteriores en 2018. Los investigadores de la AMA encontraron evidencia de que Rusia estaba editando intensamente los datos en las semanas previas a la entrega para eliminar signos de pruebas de drogas fallidas.

La AMA dijo que encontró mensajes falsos empalmados en los registros de chat en un aparente intento de difamar al ex director del laboratorio Grigory Rodchenkov, quien se ha convertido en un testigo clave de la AMA desde que salió de Rusia.

Rusia ha producido su propio informe argumentando que cualquier edición fue el resultado de cambios ilícitos realizados desde el extranjero o la inestabilidad del software de laboratorio.