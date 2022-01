Rusia prepara pretexto para invasión de Ucrania: La Casa Blanca

Estados Unidos.- Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, determinaron que se está realizando un esfuerzo ruso para crear un pretexto para que sus tropas invadan más Ucrania, y Moscú ya ha posicionado agentes para llevar a cabo “una operación de bandera falsa” en el este de Ucrania, según La Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que los hallazgos de inteligencia muestran que Rusia también está sentando las bases a través de una campaña de desinformación en las redes sociales que enmarca a Ucrania como un agresor que ha estado preparando un ataque inminente contra las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania.

Psaki denunció que Rusia ya ha enviado agentes entrenados en guerra urbana que podrían usar explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas de poder de Rusia, culpando de los actos a Ucrania, si el presidente ruso, Vladimir Putin, decide que quiere seguir adelante con una invasión.

“Nos preocupa que el gobierno ruso se esté preparando para una invasión en Ucrania que podría resultar en violaciones generalizadas de los derechos humanos y crímenes de guerra si la diplomacia no logra sus objetivos”, dijo Psaki.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, describió la inteligencia como “muy creíble”. Un funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a comentar sobre la inteligencia y habló bajo condición de anonimato, dijo que gran parte de ella se obtuvo de comunicaciones interceptadas y observaciones de los movimientos de personas.

Los hallazgos de la inteligencia de Estados Unidos, que fueron desclasificados y compartidos con los aliados de Estados Unidos, antes de hacerse públicos, estiman que una invasión militar podría comenzar entre mediados de enero y mediados de febrero.

Ucrania también está monitoreando el uso potencial de la desinformación por parte de Rusia. Por separado, los medios ucranianos informaron el viernes que las autoridades creían que los servicios especiales rusos estaban planeando un posible incidente de bandera falsa para provocar un conflicto adicional.

La nueva inteligencia de Estados Unidos, se dio a conocer después de que una serie de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados occidentales esta semana en Europa con el objetivo de evitar la escalada de la crisis lograron pocos avances.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el jueves que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no ha hecho una evaluación de que los rusos, que han concentrado unos 100.000 soldados en la frontera de Ucrania, hayan decidido definitivamente tomar un curso de acción militar.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: AP

Pero Sullivan dijo que Rusia está sentando las bases para invadir con falsos pretextos si Putin decide seguir ese camino. Dijo que los rusos han estado planeando “actividades de sabotaje y operaciones de información” que acusan a Ucrania de prepararse para su propio ataque inminente contra las fuerzas rusas en el este de Ucrania.

Dijo que esto es similar a lo que hizo el Kremlin en el período previo a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, la península del Mar Negro que había estado bajo la jurisdicción de Ucrania desde 1954.

La crisis de Crimea se produjo en un momento en que Ucrania buscaba fortalecer los lazos con Occidente. Rusia había intensificado la propaganda de que los rusos étnicos de Ucrania estaban siendo oprimidos en el este de Ucrania.

Rusia ha sido acusada durante mucho tiempo de utilizar la desinformación como táctica contra los adversarios junto con operaciones militares y ataques cibernéticos. En 2014, los medios estatales rusos intentaron desacreditar las protestas prooccidentales en Kiev como “fomentadas por Estados Unidos en cooperación con los nacionalistas ucranianos fascistas” y promovieron narrativas sobre los lazos históricos de Crimea con Moscú, según un informe del Observatorio de Internet de la Universidad de Stanford.

Los esfuerzos para influir directamente en los ucranianos parecen haber continuado durante el conflicto en curso en el este de Ucrania, en el que han muerto al menos 14.000 personas. The Associated Press informó en 2017 que las fuerzas ucranianas en el este recibían constantemente mensajes de texto advirtiendo que serían asesinados y que sus hijos quedarían huérfanos.

Nina Jankowicz, miembro global del Centro Wilson con sede en Washington, dijo que los esfuerzos de desinformación de Rusia han evolucionado entre el período previo a la anexión de Crimea y ahora. Esta vez, el Kremlin parece estar impulsando narrativas anti-Ucrania con altos funcionarios haciendo declaraciones públicas belicosas, dijo Jankowicz, autor de “How To Lose the Information War: Russia, Fake News, and the Future of Conflict”.

“Los funcionarios están marcando la pauta para los medios de comunicación estatales y simplemente lo siguen”, dijo.

Las llamadas "granjas de trolls" que publican comentarios falsos son menos influyentes en parte porque las empresas de redes sociales han mejorado para detenerlos, dijo. Los esfuerzos rusos en las redes sociales a menudo juegan con las dudas existentes en la sociedad ucraniana sobre si Estados Unidos apoyará a Ucrania en un conflicto y si se puede confiar en Occidente, dijo.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha tomado nota de una acumulación en las redes sociales por parte de personas influyentes rusas que justifican la intervención enfatizando el deterioro de los derechos humanos en Ucrania, sugiriendo una mayor militancia de los líderes ucranianos y culpando a Occidente por la escalada de tensiones.

“Vimos este libro de jugadas en 2014”, dijo Sullivan a los periodistas el jueves. “Están preparando este libro de jugadas nuevamente”.

Los rusos, aunque sostienen que no planean invadir Ucrania, exigen que país y la OTAN proporcionen garantías por escrito de que la alianza no se expandirá hacia el este. Estados Unidos ha dicho que tales demandas son imposibles, pero dijo que está dispuesto a negociar con Moscú sobre posibles despliegues futuros de misiles ofensivos en Ucrania y poner límites a los ejercicios militares de Estados Unidos y la OTAN en Europa del Este.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, advirtió el viernes que Moscú no esperará indefinidamente la respuesta occidental y dijo que espera que Estados Unidos y la OTAN proporcionen una respuesta por escrito la próxima semana.

Lavrov describió las demandas de Moscú de garantías vinculantes de que la OTAN no abrazará a Ucrania ni a ninguna otra ex nación soviética, ni estacionará sus fuerzas y armas allí, como esenciales para el progreso de los esfuerzos diplomáticos para calmar las crecientes tensiones sobre Ucrania.

Argumentó que los despliegues y ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia plantean un desafío de seguridad que debe abordarse de inmediato.