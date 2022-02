Rusia retira parte de sus tropas de la frontera con Ucrania

Rusia.- El Gobierno de Rusia anunció la mañana de este martes la retirada de parte de sus tropas que habían sido desplegadas en la frontera con Ucrania, esto luego de que concluyeron con las misiones en la zona.

"Los destacamentos de los distritos militares Sur y Oeste que cumplieron sus misiones se preparan este martes para volver a sus bases en trenes y vehículos de traslado de tropas", mencionó Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia.

El funcionario también detalló que "Unidades separadas marcharán a pie como parte de los convoyes militares", y explicó que las demás tropas volverán a sus bases cuando finalicen los ejercicios de entrenamiento de combate, los cuales algunos siguen en curso.

"Las Fuerzas Armadas rusas continúan con una serie de ejercicios a gran escala para el entrenamiento operativo de las tropas y las fuerzas. Prácticamente todos los distritos militares, las flotas y las Tropas Aerotransportadas están participando", aseguró.

Pese al fuerte despliegue militar, el gobierno de Rusia, encabezado por el presidente Vladimir Putin ha negado en reiteradas ocaciones una invasión a Ucrania y ha acusado a los medios de comunicación de difundir información falsa sobre una supuesta incursión militar al país vecino.

Pese a las afirmaciones del gobierno de Rusia, Estados Unidos sigue sosteniendo que Vladimir Putin tiene la intención de invadir Ucrania, la cual podría darse sin ninguna advertencia.

Leer más: USA ofrece a Ucrania préstamo de mil millones para fortalecer economía

Así lo informó el portacoz del Pentágono, John Kirbi quien dijó que Rusia aún no toma una desición sobre si invadir o no Ucrania; "Todavía creemos que no se ha tomado una decisión final", dijo.