Rusos abandonan su país ante el rumor de la aplicación de la ley marcial y guerra nuclear

La migración de refugiados que buscar huir de la guerra entre Rusia y Ucrania no solo se da en las fronteras ucranianas, y es que el cruce fronterizo de Vaalimaa en Finlandia, hay un constante flujo de rusos que intentan escapar de su territorio antes de que sea imposible, antes de que el rumor de la ley marcial se haga realidad.

El temor de un ataque nuclear o de verse aprisionados por estar en contra de la guerra iniciada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llevado a ciudadanos rusos a escapar de su hogar antes de que las fronteras ya no se los permitan.

Autobuses y automóviles de dueños rusos se ven pasar de forma constante a través de los controles fronterizos de Vaalimaa para escapar de una futura ley marcial, que podría ser utilizada para frenar las manifestaciones de la oposición y que terminaría con muchos en prisión.

Leer más: Las duras y nuevas sanciones que ha recibido Rusia por los ataques a Ucrania

“La gente en Ucrania es nuestra gente, nuestra familia. No deberíamos estar matándolos” expresó una joven rusa que cruzaba la frontera hacia la Unión Europea, que además afirmó que no pensaba volver a Rusia “No mientras nuestro terrible gobierno esté allí. Es tan, tan triste”.

Mientras tanto, en Helsinki un grupo de personas ansiosas esperan por el tren de San Petersburgo que en cada corrida va completamente lleno, con boletos cuyos precios muestran tarifas elevadas debido a la demanda. Y es que, con el espacio aéreo cerrado, solo hay oportunidad de dejar Rusia por tierra.

Con el rublo en estado de colapso por las sanciones y la economía rusa amenazada por el retiro de grandes empresas occidentales en su territorio, al gobierno ruso se enfrenta a una guerra económica en la que hasta el gigante petrolero ruso Lukoil, exige que detenga la invasión a Ucrania.

“Tenía un miedo muy claro de que si no voy a volar ahora mismo, no podré volar nunca. Por un lado, parece que este es el momento de salir. Por el otro, existe un temor legítimo de que no podrás ver a tus amigos y familiares por Dios sabe cuánto tiempo, si es que alguna vez” expresó otra mujer rusa con rumbo a Estambul, quien confesó temer volver a vivir como la Unión Soviética.

La opción nuclear y la ley marcial lucen cerca de ser una realidad, aun cuando el presidente ruso negó recientemente que fuera a aplicarse.

“La ley marcial se aplica (...) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra”, dijo Putin.

Leer más: Miles de personas se pronuncian en Roma contra el conflicto en Ucrania y piden fin al guerra

Sin embargo, afirmó que “está habiendo intentos de desestabilizar la sociedad”.