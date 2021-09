Sacerdote abusa de Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel, cuando tenía 12 años

Guadalajara.- El escritor ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa denunció que fue abusado sexualmente a los 12 años.

En ese entonces, el peruano estudiaba la primaria en el Colegio LaSalle, cuando vino un "incidente" de origen sexual con uno de los "hermanos", es decir, uno de los profesores de esta institución.

El autor, habitual visitante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y protagonista de la cátedra literaria que lleva su nombre y se realizará a finales de septiembre también en la Ciudad, confesó que a los 12 o 13 años un padre lo tocó inapropiadamente y trató de masturbarlo.

"Este hermano, que era un hermano que había sido profesor nuestro en el sexto, era el único hermano francés que había en el colegio en Lima, que había sido muy buen profesor y sin embargo, yo fui un día después de la distribución de las libretas y claro, el colegio estaba vacío y este hermano me llevó al quinto piso al que no podíamos entrar los estudiantes del colegio porque era el piso donde tenían los hermanos sus cuartos y me acuerdo que este hermano estaba muy nervioso, muy colorado, era muy mayor.

Sacó de pronto unas revistas mexicanas que se llamaban Vea, y que eran de desnudos o de bailarinas, y a mí me dejó completamente desconcertado, y entonces me dio estas revistas que yo muy asustado empecé a hojearlas y de pronto descubrí que el hermano me estaba tocando la bragueta como si quisiera masturbarme, eso fue para mí un escándalo y yo me eché a llorar, a gritar", reveló Vargas Llosa.

El reconocido escritor, quien ha sido candidato a la presidencia de Perú, hizo esta confesión durante una entrevista en la Feria Virtual del Libro de Cajamarca, en su país natal.

Cuando el entrevistador le pregunta "¿Está usted Mario buscando a Dios?", el escritor y columnista confesó que durante su infancia fue muy católico, porque nació en una familia muy practicante.

"Lo fui (religioso) hasta los 12 o 13 años, cuando tuve un incidente con un hermano del Colegio LaSalle, en el que estuve primero en Bolivia y luego tres años en Lima y fue un incidente digamos de origen sexual", narró Vargas Llosa.