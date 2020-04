Sacerdote da la bendición a enfermo de Covid-19 a través de ventana

Nueva Jersey.- Un sacerdote de Nueva Jersey no pudo realizar los últimos ritos en un paciente con coronavirus en persona o por teléfono, debido a una mala conexión, por lo que decidió administrar la oración a través de la ventana de la habitación del hogar de ancianos del hombre, según un informe.

Estaba temblando mientras lo hacía. No esperaba serlo. Sabía que el sacramento estaba allí, lo sintiera o no, dijo el reverendo Michael Way de la Iglesia Episcopal de Cristo en Middletown a NJ.com.

"No esperaba sentirlo tan poderosamente como lo hice", agregó. Way, que llevaba una máscara mientras recitaba el sacramento, dijo que podía escuchar al paciente pronunciar las palabras de la oración mientras el sacerdote levantaba la mano hacia la ventana el 21 de abril.

Sacerdote. Michael Way

El paciente, su feligrés de Christ Episcopal, fue trasladado al hogar de ancianos en el otoño y luego contrajo la enfermedad.

Hasta el sábado por la noche, el hombre todavía estaba vivo, informó el medio de comunicación.

Way dijo que no dudó en viajar una hora para estar con el hombre. "Esa es una solución casi mejor que el teléfono porque estoy mucho más cerca de ellos y creo que significó más para esta persona", dijo Way a NJ.com. "Y ciertamente fue más poderoso para mí, solo estar allí con él".

Way ha estado transmitiendo 14 servicios por semana en Facebook, lo que permite que las personas se congreguen y oren sin asistir a la iglesia en persona durante la pandemia, según NJ.com.

AFP

"Los números son un poco asombrosos, porque tenemos tres veces el número de personas que podrían estar asistiendo al servicio físicamente sintonizando", dijo Way al medio. "Ya sea cuando el servicio (es) en vivo o más tarde para verlo".

"Y la gente, todos se extrañan mucho. Pero comparten, se identifican en la sección de comentarios y comparten la paz virtualmente ”, agregó.

Es solo por los comentarios que pueden interactuar, pero lo hacen, y obtienen un gran consuelo al ver a las otras personas en línea al mismo tiempo, por lo que estamos haciendo lo que podemos hacer, estamos tratando de conocer gente donde son.

