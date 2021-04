Sacerdote es expulsado en Timor Oriental acusado de abusar de niños huérfanos de un refugio

Asia.- Era lo mismo todas las noches. En la puerta del dormitorio del reverendo Richard Daschbach se colgó una lista de nombres. La niña en la parte superior de la lista sabía que era su turno de compartir la litera inferior con el sacerdote anciano y otra niña en edad de escuela primaria.

Daschbach fue idolatrado en el remoto enclave de Timor Oriental donde vivía, en gran parte por su papel en ayudar a salvar vidas durante la sangrienta lucha por la independencia de la pequeña nación. Entonces, las niñas nunca hablaron sobre el abuso que sufrieron.

Dijeron que temían ser desterrados del refugio que el hombre de 84 años de Pensilvania estableció hace décadas para mujeres abusadas, huérfanos y otros niños indigentes.

Los horrores de lo que dijeron que sucedió a puerta cerrada durante un período de años ahora se están desarrollando en los tribunales: el primer caso de sexo entre clérigos en un país que es más sólidamente católico que cualquier otro lugar aparte del Vaticano.

El juicio se pospuso el mes pasado debido a un bloqueo por coronavirus, pero se espera que se reanude en mayo.

Al menos 15 mujeres se han presentado, según JU, S Jurídico Social, un grupo de abogados de derechos humanos que las representa. The Associated Press ha hablado con un tercio de los acusadores, cada uno recordando sus experiencias con vívidos detalles. No están siendo identificados por temor a represalias.

Le dijeron a AP que Daschbach se sentaría en una silla todas las noches en el medio de una habitación con una niña pequeña, rodeada de un círculo de niños y miembros del personal rezando y cantando himnos antes de acostarse.

La forma en que se determina quién se sienta en su regazo es por la lista que él tendría en su puerta, dijo un acusador. Y eso significaba que tú eras la niña que iba a ir con él

Más tarde, en su habitación, dijeron que Daschbach se desnudaría hasta quedar con calzoncillos blancos y una camiseta y luego desvestiría a las chicas, dándoles desodorante para que se lo pusieran antes de acariciarlas y guiando silenciosamente sus manos para tocarlo. Luego, dijeron, a menudo habría sexo oral. Un acusador también alegó que fue violada.

A veces les pedía a los niños que estaban con él en la litera inferior que cambiaran de lugar con uno o dos más durmiendo en el colchón de arriba, dijeron, y agregaron que el abuso ocasionalmente también ocurría durante las siestas de la tarde.

Daschbach enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. Él y su abogado se negaron a ser entrevistados por AP.

La iglesia expulsó a Daschbach en 2018, diciendo que había confesado haber abusado sexualmente de niños. Pero mantiene fuertes lazos políticos y todavía es tratado como una estrella de rock por muchos, especialmente en el refugio Topu Honis, que significa "Guía para la vida".