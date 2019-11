Sacerdotes católicos casados, dan inicio a un debate mundial

Berlín.- Los católicos alemanes reaccionaron con entusiasmo cuando los obispos de todo el Amazonas pidieron la ordenación de hombres casados como sacerdotes para abordar la escasez de clérigos en esa región. Dichas reformas han sido impulsadas durante décadas por muchos obispos alemanes y grupos laicos que esperan que pueda conducir a la liberalización de siglos de tradición católica romana.

Sin embargo, hay resistencia en otra parte para la propuesta, con el establecimiento católico conservador asegurándose de que se escuche su voz mientras el Papa Francisco prepara su propio documento, esperado para fin de año, que podría determinar si los sacerdotes casados y las diáconas eventualmente se convertirán en una realidad en la Amazonía.

El obispo Franz-Josef Bode de Osnabrueck, Alemania, acogió con beneplácito las propuestas y sugirió que un sínodo europeo similar a la asamblea del mes pasado por los obispos amazónicos podría ser una forma útil de abordar los problemas urgentes en el continente.

Le dijo al periódico de la Diócesis de Osnabrueck, Kirchenbote, que si bien las recomendaciones del Sínodo del Amazonas no serían transferibles uno a uno en Europa, podrían mostrar el camino hacia un tipo similar de sacerdocio en Alemania que permita combinar trabajo y familia.

Con respecto al papel de la mujer en nuestra situación social y eclesiástica, las recomendaciones son un viento de cola para nuestros esfuerzos hasta ahora, dijo Bode.

Una poderosa organización laica, el Comité Central de Católicos Alemanes, o ZdK, enfatizó que sus congregaciones también están preocupadas por tales problemas.

"La cuestión de si todavía tenemos suficientes sacerdotes que vivan en el celibato y puedan cumplir con todas las tareas necesarias en la comunidad es algo que también se debe hacer en Alemania", dijo el viernes la vicepresidenta de ZdK, Karin Kortmann, a The Associated Press.

El Papa Francisco se va después de una misa para el cierre del Sínodo del Amazonas. Foto: AP

"Es correcto preguntar cómo podemos abrir oficinas dentro de la iglesia sin poner en peligro los principios básicos", dijo Kortmann. "También es una cuestión de credibilidad que discutamos el acceso de las mujeres a todas las oficinas dentro de la iglesia".

El ZdK participará en las reuniones de "camino sinodal" de dos años con la Conferencia Episcopal Alemana que celebra su primera sesión plenaria en enero en Frankfurt. Se espera que impulse sacerdotes casados y la ordenación de mujeres, entre otras reformas.

Los generales vicarios de 10 arquidiócesis alemanas enviaron una carta el martes a la conferencia episcopal y al ZdK, diciendo que también consideran que "las reformas fundamentales de la iglesia en Alemania son urgentemente necesarias, de hecho esenciales".

El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Munich y presidente de la conferencia de obispos, expresó su apoyo a la propuesta del Sínodo del Amazonas, pero no llegó a pedir un reconocimiento global de los sacerdotes casados. En una declaración después de que terminó, Marx trató de reducir las expectativas entre los católicos alemanes diciendo que "el sínodo no se trataba de la abolición del celibato, eso no va a suceder".

Iglesia católica. Foto: AP

La Iglesia Católica ya permite sacerdotes casados en las iglesias del Rito Oriental y en los casos en que los sacerdotes anglicanos, luteranos u otros protestantes casados se hayan convertido al catolicismo.

Pero si Francisco acepta la propuesta del sínodo, sería la primera vez para la iglesia del Rito Latino en un milenio y podría ayudar a la iglesia a competir con las iglesias evangélicas y protestantes que están obteniendo conversos, especialmente en América del Sur.

Las propuestas del sínodo no se han aceptado universalmente fuera de la región.

Algunos cardenales clave en el Vaticano y en otros lugares han expresado su oposición, advirtiendo que los sacerdotes casados en el Amazonas crearían efectos negativos de gran alcance en el sacerdocio en otros lugares para la iglesia de 1.200 millones de miembros, al tiempo que también abren la puerta a un problema aún mayor: Qué hacer con los sacerdotes divorciados.

La mayoría de estos críticos son del campo conservador de la jerarquía que se ha vuelto más audaz al expresar escepticismo u oposición directa a Francisco. Forman parte de la crítica de alto nivel que está azotando al papado sobre cuestiones como el escándalo de abuso sexual clerical, las denuncias de irregularidades financieras en la Santa Sede y las preocupaciones doctrinales.

Quizás el crítico más sorprendente fue el cardenal Marc Ouellet, jefe de la poderosa oficina de obispos del Vaticano y asesor principal de Francisco. Ouellet, considerado un posible contendiente papal, publicó un libro en la víspera del Sínodo del Amazonas afirmando el valor del sacerdocio célibe y expresando escepticismo de que los sacerdotes casados resolverían su escasez de clérigos.

Un "no" más predecible vino del cardenal Robert Sarah, un archiconservador de Guinea a quien Francisco ha mantenido en la oficina de liturgia del Vaticano a pesar de las agudas diferencias ideológicas. También publicó un libro en la víspera del sínodo lamentando la "noche oscura" de crisis para la iglesia, citando el escándalo de abuso sexual, así como la duda general sobre la doctrina y la moral católicas, e insistiendo en el valor del celibato sacerdotal.

“A menudo escucho a la gente decir que (el celibato) es solo una cuestión de disciplina histórica. Creo que eso está mal. El celibato revela la esencia misma del sacerdocio cristiano. Hablar de ello como una realidad secundaria es perjudicial para todos los sacerdotes del mundo ”, dijo.

Fuera del Vaticano, el cardenal Camillo Ruini, un conservador que fue vicario de San Juan Pablo II para Roma y jefe de la conferencia de obispos italianos, también criticó la propuesta y dijo que "espera y reza para que el Papa ... no lo confirme". . "

Ruini reconoció la escasez de sacerdotes en el Amazonas y dijo que la propuesta era comprensible, "pero creo que es la elección incorrecta", le dijo a Corriere della Sera. "El celibato de los sacerdotes es una gran señal de dedicación total a Dios al servicio de sus hermanos, especialmente en un contexto erotizado como el de hoy".

Ruini también sugirió que los sacerdotes casados conducirían inevitablemente a sacerdotes divorciados.

Hoy el matrimonio está profundamente en crisis: los sacerdotes casados y sus esposas estarían expuestos a los efectos de esta crisis, y su condición humana y espiritual no podría evitarla, dijo.

La mayoría de los obispos de EE. UU. Hasta ahora han evitado pronunciamientos enfáticos sobre el sínodo.

Uno de los más francos es el obispo Richard Stika de Knoxville, Tennessee, quien dice que el celibato "es un regalo vivo de un hombre para la iglesia y debería ser la norma".

En una entrevista con AP, Stika dijo que hay razones prácticas para excluir a los sacerdotes casados, al menos en los Estados Unidos. Muchas diócesis están luchando financieramente y sería difícil mantener un hogar que incluyera la esposa y los hijos de un sacerdote, dijo. También podría limitar la capacidad de un obispo para transferir sacerdotes con una familia.

"Conozco las presiones de ser un sacerdote célibe", dijo Stika. "Si tienes una familia de seis, tu vocación principal debe ser con tu familia, no con tu parroquia".

El obispo brasileño Mário Antônio da Silva, de la diócesis amazónica de Roraima, que asistió al sínodo, dijo que se necesitan sacerdotes casados y mujeres ordenadas en la Amazonía.

“Defiendo el celibato para aquellos que sienten el llamado sacerdotal. Pero también digo: necesitamos nuevos colaboradores en nuestras comunidades ”, dijo Da Silva a la AP. "La ordenación de hombres casados satisface esta necesidad, así que estoy a favor".

Sugirió que el concepto podría extenderse más allá del Amazonas.

"Es un proceso que debe avanzar para la madurez de nuestra iglesia", dijo Da Silva, "no solo en la Amazonía, sino quién sabe, tal vez en otras partes de la iglesia, en nuestro continente y en todo el mundo".

"Queremos que el Papa Francisco nos ayude a avanzar con esto", dijo.